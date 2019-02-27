電競迷朝聖新點 這間法雅客讓玩家「免預約」體驗試玩

2019-02-27 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



法雅客透過數據觀察，近兩年電競、電玩類商品業績成長約20%，看見消費者對電競商品的需求，法雅客斥資百萬，於信義區打造玩家專屬電競專區，集結十大電競品牌以及五大體驗專區，主打「免預約」即可體驗全系列電競產品與專人服務解說。慶祝法雅客信義店電競專區開幕，即日起至3月8日，推出全區及網路商店7折起優惠。

法雅客於新光三越A9館B2打造電競專區，主打法品牌多元、品項齊全、服務專業、優惠超值、體驗即時等五大亮點，集結十大電競品牌旗下多款系列商品，消費者可在此一次體驗比較差異，以及專業人員解說。

現場設置五大品牌體驗區，主打免預約可即時體驗，提供PUBG、刺客教條等多款時下電競熱門遊戲試玩，玩家可藉由遊戲過程直接體驗產品效能與特色。