電競迷朝聖新點 這間法雅客讓玩家「免預約」體驗試玩
法雅客透過數據觀察，近兩年電競、電玩類商品業績成長約20%，看見消費者對電競商品的需求，法雅客斥資百萬，於信義區打造玩家專屬電競專區，集結十大電競品牌以及五大體驗專區，主打「免預約」即可體驗全系列電競產品與專人服務解說。慶祝法雅客信義店電競專區開幕，即日起至3月8日，推出全區及網路商店7折起優惠。
法雅客於新光三越A9館B2打造電競專區，主打法品牌多元、品項齊全、服務專業、優惠超值、體驗即時等五大亮點，集結十大電競品牌旗下多款系列商品，消費者可在此一次體驗比較差異，以及專業人員解說。
現場設置五大品牌體驗區，主打免預約可即時體驗，提供PUBG、刺客教條等多款時下電競熱門遊戲試玩，玩家可藉由遊戲過程直接體驗產品效能與特色。
即日起至3月8日，推出全區及網路商店7折起優惠外，還有多款商品買就送，像是ASUS 電競筆電原價28,900元，特價25,990元、CORSAIR海盜船 K70 MK.2 RGB 機械式電競鍵盤售價5,290 元，買即贈市價1,090元的同品牌電競滑鼠、MSI Optix AG32CQ 32型曲面電競螢幕，買就送同品牌電競耳機及龍魂電競椅，贈品價值超過萬元。
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