純天然粉紅色巧克力 KitKat Ruby這天開賣

2019-02-27 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



除了黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力之後，世界第四種全新品種的巧克力「紅寶石巧克力」 (Ruby Chocolate)，以純天然的粉紅色澤驚艷問世。雀巢推出世界首創「奇巧紅寶石巧克力KitKat Ruby」，在日韓上市後造成搶購風潮，更當選FoodBev Media 2018世界五大創新產品。今年台灣雀巢首度將KitKat Ruby引進台灣，3/13起於全省7-Eleven獨家開賣。

粉紅色被公認是世界上最浪漫、也是自然界中最稀有的顏色，在巧克力中也常使用。經過瑞士的團隊反覆的研究與改良，成功研發出全新品種的「紅寶石巧克力」，天然的粉紅色不需經過加工與調和，但由於紅寶石可可豆的產量相當稀有，主要來自厄瓜多、巴西和象牙海岸，台灣雀巢今年將紅寶石巧克力引進台灣，讓民眾也能品嘗到浪漫、稀有的天然珍貴巧克力。