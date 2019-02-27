親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會火警畫面曝光

純天然粉紅色巧克力 KitKat Ruby這天開賣

2019-02-27 17:14聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

除了黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力之後，世界第四種全新品種的巧克力「紅寶石巧克力」 (Ruby Chocolate)，以純天然的粉紅色澤驚艷問世。雀巢推出世界首創「奇巧紅寶石巧克力KitKat Ruby」，在日韓上市後造成搶購風潮，更當選FoodBev Media 2018世界五大創新產品。今年台灣雀巢首度將KitKat Ruby引進台灣，3/13起於全省7-Eleven獨家開賣。

粉紅色被公認是世界上最浪漫、也是自然界中最稀有的顏色，在巧克力中也常使用。經過瑞士的團隊反覆的研究與改良，成功研發出全新品種的「紅寶石巧克力」，天然的粉紅色不需經過加工與調和，但由於紅寶石可可豆的產量相當稀有，主要來自厄瓜多、巴西和象牙海岸，台灣雀巢今年將紅寶石巧克力引進台灣，讓民眾也能品嘗到浪漫、稀有的天然珍貴巧克力。

KitKat Ruby使用純天然的紅寶石可可豆(Ruby Cocoa Bean)萃取提煉而成，無添加色素，就有帶有淡淡的浪漫粉紅色調，紅寶石巧克力口感柔順綿密，還具有莓果的酸甜口感，3/13起於全省7-Eleven獨家開賣，四指包單片售價49元，4/9前享第二件六折優惠。

奇巧紅寶石巧克力KitKat Ruby，單片售價49元。圖／雀巢提供
奇巧紅寶石巧克力KitKat Ruby，單片售價49元。圖／雀巢提供
分享
KitKat Ruby使用天然的紅寶石可可豆製成。圖／雀巢提供
KitKat Ruby使用天然的紅寶石可可豆製成。圖／雀巢提供
分享

巧克力可可瑞士
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價

2019-02-27 17:20

電競迷朝聖新點 這間法雅客讓玩家「免預約」體驗試玩

2019-02-27 17:19

青少年美感生活調查 7成5學生喊不出台灣藝術家

2019-02-27 17:30

剛出爐的奧斯卡獎得主操刀 COACH形象片好威

2019-02-27 16:54

巴黎時裝周／優雅運動風 Dior 2019秋冬重現泰迪女孩

2019-02-27 16:44

要參訪總統府或總統官邸？雲林興華國小進行公投表決

2019-02-27 15:44

準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17

「模仿」是激發孩子學習能力的催化劑！

2019-02-27 14:56

2019開春最強氣墊粉餅盤點　顏值高＋保濕度＝必備神器

2019-02-27 14:54

搶228連假商機 百貨推千張1元電影票

2019-02-27 14:35

邊吃午餐邊充電 上班族的療癒時光

2019-02-27 14:30

超人氣日本Trees吐司 228加碼快閃

2019-02-27 14:04

永和首家電影院2月28日開幕 看電影只要1元！

2019-02-27 13:43

台灣限定！迪士尼櫻花快閃店不只好拍周邊商品更是粉Q

2019-02-27 13:05

加收入境住宿和消費稅 日本旅行變貴了

2019-02-27 12:57

夏威夷頂級球場揮桿 旅遊兼球敘

2019-02-27 12:29

好市多新夯品！撕開滿滿鮮果肉 網友大推秒搬一箱回家

2019-02-27 12:03

秀智俏皮 ANGELABABY優雅 同賞DIOR秋冬秀

2019-02-27 11:43

小珍妮佛看Dior秀 5克拉大婚戒首曝光

2019-02-27 11:19

聲寶新品強調省更多用更久 搶攻夏季家電佔有率

2019-02-27 09:50

一蘭「100%不含豚骨的拉麵」2月28日就吃得到

2019-02-27 00:16

「鬆姐」徐曉晰 出席DOUCHANGLEE大秀不緊張

2019-02-26 22:10

「超討厭社交」星座TOP4　但聚會他出現代表把你當成真朋友

2019-02-26 20:39

米其林加持美味！10大華人名廚在台灣 第1名不意外

2019-02-26 19:41

跟著姚愛寗玩穿搭！adidas Originals春季新品登場

2019-02-26 19:23

香港藝術月 蕭青陽私房景點全公開

2019-02-26 18:48

3/8開搶！UNIQLO X JW Anderson聯名單品390元起

2019-02-26 18:45

粉紅控快衝！全家「泡泡先生」集點2/27登場　櫻花傘、泡泡水超萌必收

2019-02-26 18:33

只有2天！樂天皇朝全店7折、再送「滷肉飯小籠包」

2019-02-26 18:22

雅典X系列強勢登台 經典Freak入門門檻放很鬆

2019-02-26 18:14

adidas「最強跑鞋」超彈腳感 小鬼搶先試穿被圈粉

2019-02-26 17:57

最輕巧全片幅！Canon EOS RP全幅無反相機攝錄通吃

2019-02-26 17:41

春夏新款玩方塊鞋跟 UN撞色鞋履的女人味很特別

2019-02-26 17:19

MIDO先鋒系列新表助攻 成禾浩辰撩妹必備

2019-02-26 17:13

夢幻系「太妃糖奶茶」輕甜暖心！快去OK Cafe喝一波

2019-02-26 17:11

聲寶夏季空調全新上市 搭配節電App智慧省電看得見

2019-02-26 17:02

萊爾富美式咖啡「升級不加價」！限量祈願莊園精品咖啡香醇更有感

2019-02-26 16:32

228連假 香香雞推13天優惠、漢堡王限店買一送一

2019-02-26 15:47

影／排隊等4年?大提琴家張正傑展廚藝洋蔥是這樣切的

2019-02-26 15:42
看更多

熱門文章

「春遊補助」4月上路 不分年齡各縣市補助每人500元

2019-02-26 19:47

228連假天氣 吳德榮：北台灣天氣變化快、乍暖還寒

2019-02-27 07:36

大樂透頭獎開出 新北永和一人獨得2.49億元

2019-02-26 22:40

228連假賞紫藤花！嘉義166縣道23處開紫色花海

2019-02-26 18:35

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

2019-02-27 09:43

胰臟癌很難發現？專家說其實有這些方法

2019-02-26 19:34

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

不只有瑩碩 亞培的出產降血壓藥也含致癌物

2019-02-27 17:00

一蘭「100%不含豚骨的拉麵」2月28日就吃得到

2019-02-27 00:16

228連假去哪玩? 三大樂園祭門票優惠

2019-02-26 17:46

是你嗎？機車煞車補助 七千件還沒申請

2019-02-27 00:18

今日星座運勢／射手勿參與交易談判 投資保持原狀

2019-02-27 00:00

好市多新夯品！撕開滿滿鮮果肉 網友大推秒搬一箱回家

2019-02-27 12:03

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

「超討厭社交」星座TOP4　但聚會他出現代表把你當成真朋友

2019-02-26 20:39

全球首創！機車考照最快明年有實境題

2019-02-27 00:18

永和首家電影院2月28日開幕 看電影只要1元！

2019-02-27 13:43

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

228賞櫻！烏山頭水庫南洋櫻開7成 門票滿額送船票

2019-02-26 20:08

雇主徵人公告薪資範圍大 勞動部將設行政指導

2019-02-27 07:47

勞動節全國放假？「還需社會共識」

2019-02-27 00:18

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

她向民眾推廣4癌篩檢 意外發現自己得零期乳癌

2019-02-27 08:12

國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 09:43

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

影╱這隻店貓真有三腳貓功夫 會抓老鼠還是招財貓

2019-02-27 08:20

準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17

米其林加持美味！10大華人名廚在台灣 第1名不意外

2019-02-26 19:41

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15

春遊補助每人五百？ 胡幼偉：能幹嘛、真有誠意給一萬

2019-02-27 09:55

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

發燒遊韓6天 回台才知得麻疹

2019-02-26 23:52

漁網害命！罕見長吻真海豚 漁網纏繞喪命基隆

2019-02-27 13:43

最輕巧全片幅！Canon EOS RP全幅無反相機攝錄通吃

2019-02-26 17:41

流感上周7死 併發重症病例本季新高

2019-02-26 23:52

老法師肺癌晚期 標靶治療仍可繼續弘法

2019-02-27 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top