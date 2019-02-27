剛出爐的奧斯卡獎得主操刀 COACH形象片好威

2019-02-27 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



COACH釋出男裝全球代言人麥可．B．喬丹（Michael B. Jordan）領銜主演的電影短片「Words Matter」，由甫以《黑色黨徒（BlacKkKlansman）》獲第91屆奧斯卡金像獎最佳改編劇本獎的Spike Lee，以他身兼製作人、導演、劇本、演員等各領域的專業操刀，拍出陽剛而具有復古風味的宣言式影片。

「Words Matter」延續了字語時尚的流行，以強而有力的畫面和敘事，呼應COACH定位的包容（inclusion）、樂觀（optimism）及勇氣（courage）的精神價值。Spike Lee和麥可．B．喬丹兩人也親自挑選了在電影短片中出現的話語字詞，藉此傳達信念，畫面以麥可．B．喬丹騎著重機穿越炎熱的地形景觀為主，在色澤上有著播放35釐米影片的粗礪復古，這場獨自一人的旅程，從撿拾到書寫負面文字例如仇恨（Hatred）、邪惡（Evil）、偏執（Bigotry）、謊言（Lies）等石塊之後，到他採取行動重新刻印勇氣（Courage）、真相（Truth）、夢想（Dream）以及愛（Love）作結，他表示能和偶像Spike Lee合作影片是難能可貴的經驗，對於可以藉由影片傳達正向議題也感到自豪。

有趣的細節是，此一電影短片的劇本是導演Spike Lee和他的孩子們Stachel以及Jackson Lee撰寫劇本並共同執導，幕前幕後都滿溢人情溫暖的遞嬗，劇情簡潔易懂，帶著粗獷的美式風情，沉潛的色調也有淡淡的文青氣息。

█COACH「Wods Matter」官方影片：