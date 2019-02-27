巴黎時裝周／優雅運動風 Dior 2019秋冬重現泰迪女孩

2019-02-27 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2019秋冬巴黎時裝周於25日晚間登場，首場大秀是26日的重量級品牌Dior。在羅丹美術館後搭造的秀場裡，創意總監Maria Grazia Chiuri再次從女性前輩藝術家與Dior的歷史中汲取靈感，以品牌著名的高級訂製服素材和手法，揉和街頭潮流的丹寧和皮夾克等單品，重現50年代泰迪女孩既優雅又調皮的混搭風格。品牌代言人及大使、好友登現身捧場，包括剛傳出訂婚喜訊的珍妮佛羅倫斯、超模卡拉迪樂芬妮、Angelababy、韓星秀智等，現場星光熠熠。

一走進這次彷彿一口箱子的方正秀場裡，可以見到牆面上都是女性藝術家Tomaso Binga以自身裸體的輪廓排組成字母的創作，而一開秀，在兩名模特兒的陪同下，年逾80的藝術家本人便以義大利文大聲朗誦她的女性主義詩作，點出創意總監Maria Grazia Chiuri透過服裝持續發揚的女性主義與關於認同（Identity)的前瞻性視野。原名Bianca Pucciarelli Menna的Tomaso Binga，1931年生於義大利薩雷諾，透過男性化的化名諷刺挑戰男權，這次秀場的裝置「Scrittura Vivente」則是她年輕時從手寫姿勢與對應語言的各種角度連結女性裸體與文字的創作，映照全系列服裝超越性別與身體特徵的女性氣質 。

這次秋冬時裝系列靈感主要來自50 年代的泰迪女孩（Teddy Girls）次文化。二戰後，這些來自英國藍領階級的年輕女孩穿著寬鬆男士西裝外套、長澎裙、牛仔褲、皮革夾克與天鵝絨服飾，畫著濃眼線頂著豪放的飛機頭（Ｑuiff）蜂擁至夜店，隨著搖滾音樂搖擺。這個顛覆又古典的時代也正是Dior先生創立品牌、以New Look揚名立萬的背景：除了泰迪女孩原始粗獷的非典型特質，熱愛Dior高級訂製服、勇敢求愛的英國瑪嘉烈公主（Princess Margaret）更是當時女性忠於自我的指標性人物；某種程度上，Maria Grazia Chiuri像是試圖以服飾的語彙重組當時的氛圍。

而結果是一系列搭配性高、好看時髦、洋溢運動風的優雅秋冬系列。照例，開場的是Maria Grazia Chiuri已經成為招牌的女性標語T恤，搭配寬版馬甲腰帶與高腰線的過膝長裙，點出貫穿本季的輪廓：50年代的收腰剪裁。大量的格紋與水牛大格紋（buffalo plaids）點出搖滾甚至龐克的氣息；長裙除了近幾季深受歡迎的紗裙，也有極富墜感的毛呢材質和百摺款式，點綴著幾乎是高級訂製服工藝打造的立體花朵與繁複珠繡。而仔細看，其實在這些柔美的層次裡面，內搭的連身短褲（romper）為本季整體服飾增添實穿性與運動元素。全新棕梠樹版本的 Toile de Jouy 法式印花棉布將藝術家 Mario Schifano 的畫作躍然上身。