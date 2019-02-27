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巴黎時裝周／優雅運動風 Dior 2019秋冬重現泰迪女孩

2019-02-27 16:44聯合報 記者孫曼╱即時報導

2019秋冬巴黎時裝周於25日晚間登場，首場大秀是26日的重量級品牌Dior。在羅丹美術館後搭造的秀場裡，創意總監Maria Grazia Chiuri再次從女性前輩藝術家與Dior的歷史中汲取靈感，以品牌著名的高級訂製服素材和手法，揉和街頭潮流的丹寧和皮夾克等單品，重現50年代泰迪女孩既優雅又調皮的混搭風格。品牌代言人及大使、好友登現身捧場，包括剛傳出訂婚喜訊的珍妮佛羅倫斯、超模卡拉迪樂芬妮、Angelababy、韓星秀智等，現場星光熠熠。

一走進這次彷彿一口箱子的方正秀場裡，可以見到牆面上都是女性藝術家Tomaso Binga以自身裸體的輪廓排組成字母的創作，而一開秀，在兩名模特兒的陪同下，年逾80的藝術家本人便以義大利文大聲朗誦她的女性主義詩作，點出創意總監Maria Grazia Chiuri透過服裝持續發揚的女性主義與關於認同（Identity)的前瞻性視野。原名Bianca Pucciarelli Menna的Tomaso Binga，1931年生於義大利薩雷諾，透過男性化的化名諷刺挑戰男權，這次秀場的裝置「Scrittura Vivente」則是她年輕時從手寫姿勢與對應語言的各種角度連結女性裸體與文字的創作，映照全系列服裝超越性別與身體特徵的女性氣質 。

這次秋冬時裝系列靈感主要來自50 年代的泰迪女孩（Teddy Girls）次文化。二戰後，這些來自英國藍領階級的年輕女孩穿著寬鬆男士西裝外套、長澎裙、牛仔褲、皮革夾克與天鵝絨服飾，畫著濃眼線頂著豪放的飛機頭（Ｑuiff）蜂擁至夜店，隨著搖滾音樂搖擺。這個顛覆又古典的時代也正是Dior先生創立品牌、以New Look揚名立萬的背景：除了泰迪女孩原始粗獷的非典型特質，熱愛Dior高級訂製服、勇敢求愛的英國瑪嘉烈公主（Princess Margaret）更是當時女性忠於自我的指標性人物；某種程度上，Maria Grazia Chiuri像是試圖以服飾的語彙重組當時的氛圍。

而結果是一系列搭配性高、好看時髦、洋溢運動風的優雅秋冬系列。照例，開場的是Maria Grazia Chiuri已經成為招牌的女性標語T恤，搭配寬版馬甲腰帶與高腰線的過膝長裙，點出貫穿本季的輪廓：50年代的收腰剪裁。大量的格紋與水牛大格紋（buffalo plaids）點出搖滾甚至龐克的氣息；長裙除了近幾季深受歡迎的紗裙，也有極富墜感的毛呢材質和百摺款式，點綴著幾乎是高級訂製服工藝打造的立體花朵與繁複珠繡。而仔細看，其實在這些柔美的層次裡面，內搭的連身短褲（romper）為本季整體服飾增添實穿性與運動元素。全新棕梠樹版本的 Toile de Jouy 法式印花棉布將藝術家 Mario Schifano 的畫作躍然上身。

配件方面，可注意到楦頭較尖的的錐形低跟鞋和平底鞋貫徹摩登的運動風，搭配珍珠飾品如短頸鍊和耳環等，為運動元素襯出優雅。整場秀的模特兒都配戴了由帽飾大師Stephen Jones為Dior創作的可雙面配戴的漁夫帽（Bucket hat），既運動又優雅的設計契合服裝風格。聖羅蘭先生當年於Dior時期致敬 20 世紀 50、60 年代地下文化，特別是法國「Blousons Noirs」次文化而設計的黑色皮夾克，也巧妙輕易地就融入與格紋和過膝長裙的搭配，是本季必買的Dior外套款式之一。

超模卡莉克勞斯穿上秋冬的標語T恤時髦看秀。圖／Dior提供
超模卡莉克勞斯穿上秋冬的標語T恤時髦看秀。圖／Dior提供
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可以雙面配戴的漁夫帽是由Stephen Jones打造，既優雅又街頭。圖／Dio...
可以雙面配戴的漁夫帽是由Stephen Jones打造，既優雅又街頭。圖／Dior提供
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水牛格紋外套走流行的街頭運動風，搭配網眼紗裙和尖頭低跟鞋。圖／Dior提供
水牛格紋外套走流行的街頭運動風，搭配網眼紗裙和尖頭低跟鞋。圖／Dior提供
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Dior秋冬時裝系列大量運用各式格紋。圖／Dior提供
Dior秋冬時裝系列大量運用各式格紋。圖／Dior提供
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本季裙長過膝呈現50年代的優雅，但百摺手法處理的丹寧材質賦予整體設計年輕高級感。...
本季裙長過膝呈現50年代的優雅，但百摺手法處理的丹寧材質賦予整體設計年輕高級感。圖／Dior提供
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晚裝系列低調內斂。圖／Dior提供
晚裝系列低調內斂。圖／Dior提供
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韓星秀智以身俏皮可愛的造型出席Dior 2019秋冬大秀。圖／Dior提供
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Dior秋冬時裝系列，以戰後50年代的英國泰迪女孩次文化現象為靈感。圖／Dior...
Dior秋冬時裝系列，以戰後50年代的英國泰迪女孩次文化現象為靈感。圖／Dior提供
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Dior照例以標語T恤開秀，搭配寬版馬甲腰帶聚焦腰線，是本季主要的輪廓。圖／Di...
Dior照例以標語T恤開秀，搭配寬版馬甲腰帶聚焦腰線，是本季主要的輪廓。圖／Dior提供
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躍然主角的格紋，讓新版的雙排扣束腰外套Bar Jacket流露出少許龐克氣息。圖...
躍然主角的格紋，讓新版的雙排扣束腰外套Bar Jacket流露出少許龐克氣息。圖／Dior提供
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Dior大中華區品牌大使Angelababy出席Dior 2019秋冬大秀。圖／...
Dior大中華區品牌大使Angelababy出席Dior 2019秋冬大秀。圖／Dior提供
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超模卡拉迪樂芬妮搶先穿上秋冬系列的粉色洋裝來看秀。圖／Dior提供
超模卡拉迪樂芬妮搶先穿上秋冬系列的粉色洋裝來看秀。圖／Dior提供
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Dior代言人珍妮佛羅倫斯傳出訂婚喜訊後首度帶著鑽戒公開露面，搶先穿上秋冬款的灰...
Dior代言人珍妮佛羅倫斯傳出訂婚喜訊後首度帶著鑽戒公開露面，搶先穿上秋冬款的灰色短洋裝。圖／Dior提供
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長版的黑色亮面皮革外套也是向50、60年代地下文化汲取靈感的設計。圖／Dior提...
長版的黑色亮面皮革外套也是向50、60年代地下文化汲取靈感的設計。圖／Dior提供
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晚裝低調內斂，簡約而優雅。珍珠短頸鍊也是本季的重要配件。圖／Dior提供
晚裝低調內斂，簡約而優雅。珍珠短頸鍊也是本季的重要配件。圖／Dior提供
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Dior秋冬系列融會50年代的街頭文化，以新的技術將藝術家 Mario Schi...
Dior秋冬系列融會50年代的街頭文化，以新的技術將藝術家 Mario Schifano 的畫作以Toile de Jouy 法式印花躍然上身。圖／Dior提供
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