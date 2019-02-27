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準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17聯合報 記者江佩君╱即時報導

迎接228連假，百貨正值春上市，除了好逛好買外，還有吃喝玩樂與優惠活動齊發，吸引民眾趁連假輕鬆逛玩百貨。

●台灣限定迪士尼櫻花快閃店 首站在台中新光三越

伴隨春天櫻花季，今年台灣迪士尼首度推出專屬櫻花季與台灣限定商品，在台北、台中兩地推出開設「迪士尼櫻花季期間限定店」，首波「台灣限定」迪士尼櫻花季快閃店2月28日至3月26日於新光三越台中中港店10樓推出，3月4日至3月31日於台北南西店1樓接力登場，可愛的米奇米妮、小熊維尼將化身成浪漫櫻花季限定商品，還將變身成超夢幻的粉色打卡點。

新光三越台北信義新天地228連假期間邀請近日與台北燈展合作並獲得好評的「Big Apple搖擺舞教室」在A11 4F信義運動場舉辦「復古年代搖擺派對」（2/28 15:00-16:30）、「爵士音樂搖擺派對」（3/1 15:00-16:30）。3月2日還有FILA於A11 4F信義運動場舉辦的「2019 Hero 4 Who國際街舞大賽」初賽，讓連假的氣氛充滿輕鬆搖擺氣氛。持綁定貴賓卡的新光三越APP至指定專櫃扣會員點數20點，還可獲得「佳佳甜品芝麻糊」、「ZAKU ZAKU棒棒泡芙」等春日甜品一份。

●板橋大遠百春季日本美食大賞

遠東百貨於2月28日至3月14日推出「春裝新品上市」，首12日服飾部門當日累計滿4,000送250。板橋大遠百2月27日至3月12日推出「春季日本美食工藝大賞」，集結眾多日本人氣在地美食料理、遊日必買伴手禮、夢幻甜品等，像是函館市的「海鮮市場」，推出「干貝雞肉炊飯團」，「北海食道」推出隱藏版限定口味「紫薯栗子」可樂餅。

甜點則有大阪和菓子浪花永吉堂「日式爆漿大福」、「招牌三色糰子」。另有「冰淇淋鯛魚燒」、首度登場的「日式傳統蕨餅」，以及高知縣的三好柚之家推出的「柚子檸檬塔」。

●忠孝SOGO日系開架美妝特賣3折起

SOGO台北忠孝館2月28日至3月12日在12樓活動會館，推出日系開架美妝特賣全面3折起，天天還有一日小確幸，首日(28日)推薦美舒律蒸氣眼罩玫瑰花香(5片裝)，原價210元，特價50元，限量300組。同場還有秋冬進口女裝特賣」，近40個女裝品牌，包括giordano/ladies、INED、Jill STUART、NARA CAMICIEE、NATURAL BEAUTY BASIC、MS GRACY、組曲、0918等，推出最低2折起優惠。

●永和首家電影院比漾廣場4樓開幕 228推1元電影票

永和首家電影院誕生！永和第一家電影院「喜樂時代影城永和比漾店將於2月28日於比漾廣場4樓開幕，適逢228連假，特別於2月28日推出「1元電影票」，只要用1塊錢就有機會買到電影票，共推出1,000位名額。

喜樂時代影城永和比漾店投資上億，打造13個高規格豪華配備巨幕微影廳，全館採用法拉利系出同門的全皮革沙發座椅，第一排更設置「跨腳椅」招牌設計，成為民眾搶第一排座位的秒殺首選招牌。

●環球購物中心連假限定 聯名卡3%現金回饋

環球購物中心2月28日至3月3日推出刷Global Mall聯名卡，全館單筆消費滿額即享3%現金回饋。連假帶小孩放風，近期開幕的南港車站「探險樂園」，具有首座雙層賽車道的甩尾主題餐廳「Crazy Cart Cafe」，2月28日至3月3日只要身分證字號有「2、2、8」數字字樣，即可享免費玩車一次，也可加購限量套餐「義式香料雞腿排」，優惠價228元。

環球各分店也推出許多親子活動，桃園A8舉辦小豬撲滿彩繪、說故事彩繪手作卡片；林口A9舉辦氣球魔術秀、VR賽車競技賽，而新北中和、板橋車站、新左營車站及屏東市則分別規劃歡樂唱跳、戰鬥陀螺賽及系列的花藝、香氛磚、木頭筆記本等手作活動。

忠孝SOGO日系開架美妝特賣， 2月28日每日一物，美舒律蒸氣眼罩玫瑰花香(5片...
忠孝SOGO日系開架美妝特賣， 2月28日每日一物，美舒律蒸氣眼罩玫瑰花香(5片裝) 原價210元，特價50元，限量300組。圖／SOGO提供
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