228連假麗寶消費3000抽汽車 還有韓姜熙小廚房消費優惠

2019-02-27 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



228連假麗寶Outlet推出各式櫻花美食，有櫻花口味甜甜圈和櫻花晶球拉麵，韓國定食「韓姜熙小廚房」也在麗寶outlet開幕，是該店在中部的第一家，麗寶outlet從2月28日到3月3日，消費滿3000元可抽汽車，228連假二人同行到韓姜熙的小廚房消費，可憑麗寶樂園任一門票，享受優惠價，原價98元醤味炸雞只要49元加購價。

韓國定食品牌─「韓姜熙的小廚房」，2月25日進駐麗寶Outlet Mall，成為中部第一家，豆府餐飲集團行銷副理柯亞璇表示，該集團在台灣已開4家韓姜熙小廚房，麗寶店是第5家，今年計畫要在台灣再開4至5家，讓民眾不用飛韓國就能品嚐當地最道地的美味，融入韓國特色料理及韓食的五色五行概念，定食包括道地豆腐煲、部隊鍋、人蔘雞、正統韓國炸雞、石鍋拌飯、炒碼麵、炸醬麵、春川辣炒雞等，價格從198元到298元。