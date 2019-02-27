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228連假麗寶消費3000抽汽車 還有韓姜熙小廚房消費優惠

2019-02-27 15:02聯合報 記者游振昇╱即時報導

228連假麗寶Outlet推出各式櫻花美食，有櫻花口味甜甜圈和櫻花晶球拉麵韓國定食「韓姜熙小廚房」也在麗寶outlet開幕，是該店在中部的第一家，麗寶outlet從2月28日到3月3日，消費滿3000元可抽汽車，228連假二人同行到韓姜熙的小廚房消費，可憑麗寶樂園任一門票，享受優惠價，原價98元醤味炸雞只要49元加購價。

韓國定食品牌─「韓姜熙的小廚房」，2月25日進駐麗寶Outlet Mall，成為中部第一家，豆府餐飲集團行銷副理柯亞璇表示，該集團在台灣已開4家韓姜熙小廚房，麗寶店是第5家，今年計畫要在台灣再開4至5家，讓民眾不用飛韓國就能品嚐當地最道地的美味，融入韓國特色料理及韓食的五色五行概念，定食包括道地豆腐煲、部隊鍋、人蔘雞、正統韓國炸雞、石鍋拌飯、炒碼麵、炸醬麵、春川辣炒雞等，價格從198元到298元。

麗寶outlet有來自北海道的次郎長拉麵，推出季節限定櫻花晶球拉麵，日本進口的八重櫻以食鹽及梅子醋調味後，融合Q彈的晶球，館內星巴克的春季限定櫻花杯、MisterDonut 櫻花季新口味甜甜圈上市、POCKY 餅乾季節限定櫻花抹茶口味也只要99元。

麗寶outlet推出櫻花季美食，有拉麵和櫻花水晶球凍等美食。記者游振昇／攝影
麗寶outlet推出櫻花季美食，有拉麵和櫻花水晶球凍等美食。記者游振昇／攝影
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韓國定食韓姜熙小廚房，在麗寶outlet開幕。記者游振昇／攝影
韓國定食韓姜熙小廚房，在麗寶outlet開幕。記者游振昇／攝影
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韓國定食韓姜熙小廚房，在麗寶outlet開幕。記者游振昇／攝影
韓國定食韓姜熙小廚房，在麗寶outlet開幕。記者游振昇／攝影
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櫻花季韓國拉麵
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