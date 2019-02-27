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2019開春最強氣墊粉餅盤點　顏值高＋保濕度＝必備神器

2019-02-27 14:54聯合報 記者劉小川╱即時報導

2019年換季的時機點到了，這時候超多「氣墊粉餅」陸續上市，氣墊粉餅因為補妝容易，攜帶方便，是台灣女生包包內必備的化妝神器，用量高，當然得要常常買新品，以下就來盤點一下，2019年剛開春就強打的「4款氣墊粉餅」，每款都是顏值高、又超好用的新品。

一盒搞定的必備補妝神器

拍照不需要靠修圖App，就能給妳完美柔焦無暇吃的鵝蛋光透美肌。雅詩蘭黛這款「粉保濕訂製雙效氣墊粉餅」蘊含有高濃度的保濕精華，化上妝後，即使一整天，依然完美無瑕，讓妳上妝也能同時保養的氣墊粉餅，打造水嫩光澤無暇肌。

ESTEE LAUDER雅詩蘭黛／粉保濕訂製雙效氣墊粉餅SPF40/PA++++、售價1,950元

天使光暈靠它　完美無瑕粉盒美翻

TOM FORD新推出了一款天使白的奢華氣墊粉餅，粉盒上有著白色的烤漆介面，象徵著完美無瑕的「太陽輕吻時尚氣墊粉餅」，就像是為自己打上了天使光暈。想要打造光暈美肌，又同時可以校正膚色，TOM FORD針對亞洲人的黃皮膚，既能修飾蠟黃，更能讓黯沉的肌膚透出光彩，「三秒提亮轉換科技」是TOM FORD讓人持妝一整天的小秘密。

TOM FORD／太陽輕吻時尚氣墊粉餅SPF40/PA++++、售價2,800元

高級訂製款的時尚氣墊粉餅

想要最吸睛的補妝神器，莫過於Dior迪奧超完美持久氣墊粉餅（搖滾釘製版），能有效隔離UVA與UVB，加強肌膚對於外在的保護屏障。Dior氣墊粉餅（搖滾釘製版）的外觀特色，來自於DIOR高級訂製服時裝秀的靈感，可說是化妝包內，不可缺少的一件時尚單品。

強力的保濕效果，讓妳一整天都保持著完美底妝CP，一款隨拍隨行的氣墊粉餅，怎能不入手呢？

Dior迪奧／超完美持久氣墊粉餅（搖滾釘製版）SPF35PA+++ 15g、售價2,200元

即使疊擦　也不失清透

很多氣墊粉餅，只要疊擦了之後，臉就會變得死白，但雪花秀新推出的輕透雪紡氣墊粉凝霜，融合10倍滋潤保養精華，超水凝凍質地，在上妝時，也會感受到舒適的補妝，有52％的水精華成分在。

相對的，不會讓妳拍上氣墊後，感到貼合度不夠，更別擔心粉痕，想要擁有明亮度提升，絲質柔霧妝感，同時兼具保濕，選它就對了。

Sulwhasoo雪花秀／輕透雪紡氣墊粉凝霜12g、售價1,880元（附2個粉撲）

Dior迪奧／超完美持久氣墊粉餅（搖滾釘製版）SPF35PA+++ 15g、售價...
Dior迪奧／超完美持久氣墊粉餅（搖滾釘製版）SPF35PA+++ 15g、售價2,200元。圖／摘自官網
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盤點2019開春最強氣墊粉餅。圖／摘自官網
盤點2019開春最強氣墊粉餅。圖／摘自官網
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ESTEE LAUDER雅詩蘭黛／粉保濕訂製雙效氣墊粉餅SPF40/PA++++...
ESTEE LAUDER雅詩蘭黛／粉保濕訂製雙效氣墊粉餅SPF40/PA++++、售價1,950元。圖／摘自官網
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Sulwhasoo雪花秀／輕透雪紡氣墊粉凝霜12g、售價1,880元（附2個粉撲...
Sulwhasoo雪花秀／輕透雪紡氣墊粉凝霜12g、售價1,880元（附2個粉撲）。圖／摘自官網
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TOM FORD／太陽輕吻時尚氣墊粉餅SPF40/PA++++、售價2,800元...
TOM FORD／太陽輕吻時尚氣墊粉餅SPF40/PA++++、售價2,800元。圖／摘自官網
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