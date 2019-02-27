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超人氣日本Trees吐司 228加碼快閃

2019-02-27 14:04聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

近幾年在日本吹起一股「高級吐司」的風潮，源自於日本鳥取Trees-bread去年來台快閃，將風潮引進台灣，吸引大批民眾搶購，今年1月更成立門市，來滿足消費者的味蕾。業者表示，適逢228連假，將於新光三越A4館B2，進行期間限定的加碼快閃。

Trees-bread使用小麥粉為量少、高價值的北海道原產小麥ゆめちから(Yumechikara)、はるきらり(Harukirari)、きたほなみ(Kitahonami)，以及工坊自己培養的天然酵母等嚴選食材，再經過天然酵母18小時以上的長時間發酵，讓麵團在低溫17度下長時間熟成，帶出小麥本身的香氣，成為讓人難忘的單純美味。

為了讓台灣消費者品嚐到Q彈口感並有小麥天然香氣的吐司，Trees總社決定來台設立子公司，並將日本概念及工法原封不動的呈現在台灣，目前以台北地區現有的光復北路工坊店、新光三越A11館B2，以及即將開幕的寧安街店三家店鋪為主，並加碼於2/28至3/10，在新光三越A4館B2再次進行快閃，將帶來每天2~3次新鮮出爐的招牌究級吐司及鹽味麵包，還有不同口味限定限量吐司，滿足吐司控的胃。

Trees Bread 工房店

地址：台北市光復北路192號

電話：(02) 25451915

營業時間：10:00~19:00

招牌「究級吐司」，售價200元/整條；100元/半條。圖／擷取自TREES_BR...
招牌「究級吐司」，售價200元/整條；100元/半條。圖／擷取自TREES_BREAD臉書
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新鮮出爐麵包每日限量提供。圖／擷取自TREES_BREAD臉書
新鮮出爐麵包每日限量提供。圖／擷取自TREES_BREAD臉書
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鹽味麵包，售價40元。圖／擷取自TREES_BREAD臉書
鹽味麵包，售價40元。圖／擷取自TREES_BREAD臉書
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快閃低溫北海道
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