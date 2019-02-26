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「鬆姐」徐曉晰 出席DOUCHANGLEE大秀不緊張

2019-02-26 22:10聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

設計師竇騰璜、張李玉菁發表DOUCHANGLEE 2019春夏時尚大秀，和旅日藝術家李漢強（Lee Kan Kyo）合作以「掃瞄人間．訊號日常」為主題的服裝，於台北花博流行館登場，徐曉晰、賀眾千金王艾苓、陳珊妮、黃大煒等人都是看秀嘉賓，近期以「鬆姐來了」帶來高人氣的徐曉晰，以最新的春夏格紋裙裝登場，表示她正走在「鬆是人生最高境界」的心境和步調上，坦然表示自己還是最愛休閒的牛仔褲打扮，並且對於有墊肩的服裝敬而遠之，至於和其他女星比較穿搭會不會緊張？她說，「不會啊！來看秀就是開心，媽媽的生活就是需要調劑一下。」

設計總監張李玉菁表示，引用生活中的信號混合現象構成混沌美學，在有序、無序中，呈現對比元素碰撞的穿搭態度，其中包括來自李漢強作品元素中的手繪廣告、身分證、健保卡等圖像，都是台灣在地庶民文化的日常，高彩度、密度的視覺效果，也成為本次攝影背板的主視覺，日前在上海發表的作品占了其中1/3，台北場次則是完整呈現總數85套的春夏新作。

大秀以格紋系列開場，清新的藍綠主調中，以襯衫、西裝外套、長裙等輪廓為基礎，表現不對稱、挖空、綁帶或前短後長等剪裁，將飄逸優雅與工裝元素結合，由模特兒走在Z字型的2層樓坡道上紛然呈現；此外，塑料彩球流蘇的概念，也成為服裝的點綴，霓虹色彩、透視網眼等效果，也為服裝帶來玩世不恭的灑脫，包款也運用隨性網布內裝著正式手袋的衝突對比，帶來呼應服裝的視覺效果。

《李真的很強！》李漢強個展

展期：2019年3月15日（五）至2019年4月7日（日）

展場：DOUCHANGLEE台北中山概念店（台北市中山北路二段16巷1號）；朋丁Pon Ding複合式藝文空間（台北市中山北路一段53巷6號）

「鬆姐」徐曉晰是DOUCHANGLEE 2019春夏時尚大秀嘉賓。記者葉信菉／攝...
「鬆姐」徐曉晰是DOUCHANGLEE 2019春夏時尚大秀嘉賓。記者葉信菉／攝影
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藝術家李漢強的作品成為DOUCHANGLEE 2019春夏設計概念的一部分。記者...
藝術家李漢強的作品成為DOUCHANGLEE 2019春夏設計概念的一部分。記者葉信菉／攝影
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陳珊妮（中）現身DOUCHANGLEE 2019春夏發表。記者葉信菉／攝影
陳珊妮（中）現身DOUCHANGLEE 2019春夏發表。記者葉信菉／攝影
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「鬆姐」徐曉晰是DOUCHANGLEE 2019春夏時尚大秀嘉賓。記者葉信菉／攝...
「鬆姐」徐曉晰是DOUCHANGLEE 2019春夏時尚大秀嘉賓。記者葉信菉／攝影
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格紋的各式變化是DOUCHANGLEE 2019春夏表現之一。記者葉信菉／攝影
格紋的各式變化是DOUCHANGLEE 2019春夏表現之一。記者葉信菉／攝影
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竇騰璜、張李玉菁發表DOUCHANGLEE 2019春夏時尚大秀。記者葉信菉／攝...
竇騰璜、張李玉菁發表DOUCHANGLEE 2019春夏時尚大秀。記者葉信菉／攝影
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