「超討厭社交」星座TOP4 但聚會他出現代表把你當成真朋友

2019-02-26 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



有些人天生就熱情，有些人就是內向，面對陌生的社交場合，其實每個人都有不同的反應，但其實有些星座，就是「超討厭社交」，因為只想要好好做自己，對於不喜歡的社交場合，根本只會擺臭臉，但討厭社交的人，並不代表就跟朋友處不好。

其實有些星座，一般狀況下很討厭社交，但當遇到自己認定的好友時，卻又是最佳閨蜜與好朋友，快來看看這類人的TOP4。 「巨蟹座」對於好友，卻是逆來順受。總是有一種「犧牲精神」寧可自己受苦，也不願身邊的朋友受難。圖／摘自 pexels 分享 facebook

第四名 巨蟹座

巨蟹座在不熟悉的場合，通常會有怕生的毛病，會先觀察，等到摸清楚場合狀況時，才會決定下一步怎麼做；天生害羞，也是巨蟹座的通病，通常巨蟹會在社交場合，總是最安靜的那位，屬於慢熱的星座。

但巨蟹座對於好友，卻是逆來順受。總是有一種「犧牲精神」寧可自己受苦，也不願身邊的朋友受難，真是超級好朋友。 社交對於「天秤座」其實是一種手段，如果是沒有必要的社交，天秤座根本懶得理你。圖／摘自 pexels 分享 facebook

第三名 天秤座

社交對於天秤座其實是一種手段，如果是沒有必要的社交，天秤座根本懶得理你。如果發現這場社交是有意義的，天秤座，就會發揮「見人說人話，見鬼說鬼話」的人格特質。

而天秤座對於好友來說，就像是看不見也摸不著的「空氣」，由於天秤其實是非常獨立自主的一個星座，很多事情他都給予自己的最高原則，做起事情來也是有頭有尾的。所以如果天秤把你當成好友，他就會用最高原則來對待你，陪你哭陪你笑，你需要他的時候，他都在你身旁啊！ 「金牛座」在新朋友面前會有「邏輯障礙」的問題，所以請別看著金牛座翻白眼，他是無心的。圖／摘自 pexels 分享 facebook

第二名 金牛座

悶騷的金牛，總在適時給予大家快樂，但對於社交部分，反而是最不擅長的，問題在於，在溝通上，有時候在新朋友面前會有「邏輯障礙」的問題，所以請別看著金牛座翻白眼，他是無心的。

對於朋友來說，大家對金牛的既定印象就是小氣、小氣、小氣，其實金牛雖然很節儉，對自己認定的朋友跟情人，可是給予無私的奉獻呢，這樣的金牛好友，每個人都想要。 「摩羯座」希望自己的生活與社交，就像是「私底下」這麼簡單。圖／摘自 pexels 分享 facebook

第一名 摩羯座

一直沒沒無聞的摩羯座，喜歡安安靜靜的環境，個性很像「貓」，他希望自己的生活與社交，就像是「私底下」這麼簡單，所以，請不要隨便的驚擾他。

但當摩羯想出現時，就會悄悄的、安靜的出現。對於朋友的好，總是也默默的付出，就是一個行善不欲人知的態度，才會讓大家更肯定他，擅長低調的他，就留給他一個獨處的空間吧。