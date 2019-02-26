米其林加持美味！10大華人名廚在台灣 第1名不意外

2019-02-26 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《米其林指南》星星不僅是對料理人的最大肯定，也是許多饕客相當信賴的推薦榜單。要拿到米其林星星可不容易，背後若沒有主廚及其團隊的努力，是難以完成的。有搜尋引擎調查，根據網路聲量列出10大神級主廚，最重要的是，他們的菜可以在台灣吃得到，喜歡品嘗美食的饕客可作為參考。

DailyView網路溫度計透過KEYPO大數據關鍵引擎以「10大華人名廚在台灣」調查，針對網路聲量分析享有米其林美譽的華人主廚，並且列出了10大主廚。

第一名為向來受到矚目的名廚江振誠，曾被時代雜誌封為印度洋上最偉大廚師，他在台灣餐廳RAW想訂位品嘗，甚至比搶演唱會門票還難，受到不少饕客青睞。

第二名則是在去年《台北米其林指南》中，以頤宮中餐廳拿下三星的主廚陳偉強，他過去曾連續2年被選為10大名廚，以炒功最為擅長。而頤宮中餐廳在拿到三星後，身價也不可同日而語，時常訂位爆滿，去年3月摘星，訂位就已經排到除夕。

第三名則是由Daimon‧犇廚魔館，有廚魔封號的主廚梁經倫，以全世界第一位分子廚藝技法表現中菜的廚師，為目前世界華人主廚中摘星最多主廚，目前共摘過32顆星。而其事業版圖涵蓋香港、中國、新加坡、加拿大。

第四名為天香樓主廚楊光宗，他保有天香樓最早菜譜口味，並從古籍中來追溯食物原味。第五名為頤宮中餐廳的另一位主廚陳泰榮，強調道地港味，且大膽使用高檔食材，與陳偉強成功一舉奪下三星。