跟著姚愛寗玩穿搭！adidas Originals春季新品登場

2019-02-26 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



潮流運動品牌adidas Originals日前舉辦春季新品發表，除推出一系列全新鞋款及服飾配件以外，日前才在倫敦時裝周首秀的紐約韓裔新銳設計師adidas Originals by Ji Won Choi聯名系列也同時現身，並找來新生代「小清新」女神姚愛寗現場演繹並分享平常私服穿搭技巧。

adidas Originals這次的春季新品，找來由最近才出演《比悲傷更悲傷的故事》的新生代演員姚愛寗示範，氣質清新帶點空靈感的她，腳上穿著全新Sleek鞋款，身上搭配Tennis服裝系列與Bellista服裝系列服裝俏麗亮相。

當問到平常偏好的穿著打扮，姚愛寗表示，「私底下比較喜歡帶點寬鬆感的衣服」，此外帶點復古風及運動感的裝扮也很不錯；由於本身個頭較為嬌小，姚愛寗也分享幾個可以「穿出好比例」的小撇步，首先短裙很重要，「長度到膝蓋上方一些些最佳」，另外，鞋子可以選擇具修飾效果的尖頭設計，就可稍微拉長雙腿曲線。