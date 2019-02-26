香港藝術月 蕭青陽私房景點全公開

2019-02-26 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「香港藝術月」即將來臨，整個3月香港街頭瀰漫著藝術的氣氛，除了齊聚世界級三大藝術體驗─香港藝術節、巴塞爾藝術展、Art Central，今年香港旅遊局更邀請到5度以唱片包裝設計入圍葛萊美獎的國際知名設計師蕭青陽，赴港觀察香港的生活美學。

蕭青陽說，「香港在步調快速的生活下，逐漸發展出獨具在地生命力的『繁忙美學』，塗鴉、郊野、建築可以說是香港生活美學的體驗重點。緊鄰城市的郊野則是繁忙生活的轉換，也帶來不同的刺激。在香港，藝術無所不在。」

今年香港最新的塗鴉打卡熱點，是位於中上環潮店林立的西營盤藝里坊，許多舊建築牆壁及樓梯上都可找到由香港本地及海外藝術家創作的街頭壁畫。蕭青陽更私心推薦「城巿閘誌」街頭藝術項目，在店家的鐵捲門上，可欣賞到由本地年輕藝術家繪畫的鐵閘畫作來傳達店舖的特色故事。

以設計唱片聞名的蕭青陽也推薦自己的私房景點─南ㄚ島上的 「Lamma Vinyl南島黑膠」，位於離島的黑膠唱片小店，收藏超過6萬張粵語、日語和歐洲的唱片，來自東西方不同文化種類的唱片齊聚在幾坪米的店面中。

「我的設計靈感常常來自對於大自然的熱愛與觀察，但我從沒想過香港有這麼美的郊野體驗。」蕭青陽興奮的表示。此次他探訪的麥理浩徑被國家地理頻道評選為「全球20條最佳行山徑」，沿途的美景是香港必訪的景點之一。

每年香港藝術月的三大藝術展演是喜好藝文的旅客不能錯過的重頭戲。活動超過40年歷史的香港藝術節，今年超高規格邀請到1,700多位藝術家、將在一個月內帶來166場精彩表演及超過300個延伸活動。第七屆的香港巴塞爾藝術展則邀請了來自36個國家共242間藝廊參展，當中21間更為初次登場；第五屆Art Central同樣陣容鼎盛，吸引全球逾百間藝廊參展。

過去10個月，香港也相繼開幕多個文化熱點，繼去年開幕的「大館」後，「戲曲中心」是香港西九文化區第一個揭幕的全新文創熱點，觀眾可在茶館劇場體驗「一盅兩件」邊吃點心品茗邊看戲的傳統香港文化；將於3月開放的「六廠紡織文化藝術館」，是香港首個以紡織為題的藝術場地，細訴香港紡紗工業的歷史故事，以及世界各地的織布工藝。