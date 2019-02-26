親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

好心動！一天24元送平板 他掐指一算發現被電信業者坑

香港藝術月 蕭青陽私房景點全公開

2019-02-26 18:48聯合報 記者羅建怡╱即時報導

香港藝術月」即將來臨，整個3月香港街頭瀰漫著藝術的氣氛，除了齊聚世界級三大藝術體驗─香港藝術節、巴塞爾藝術展、Art Central，今年香港旅遊局更邀請到5度以唱片包裝設計入圍葛萊美獎的國際知名設計師蕭青陽，赴港觀察香港的生活美學。

蕭青陽說，「香港在步調快速的生活下，逐漸發展出獨具在地生命力的『繁忙美學』，塗鴉、郊野、建築可以說是香港生活美學的體驗重點。緊鄰城市的郊野則是繁忙生活的轉換，也帶來不同的刺激。在香港，藝術無所不在。」

今年香港最新的塗鴉打卡熱點，是位於中上環潮店林立的西營盤藝里坊，許多舊建築牆壁及樓梯上都可找到由香港本地及海外藝術家創作的街頭壁畫。蕭青陽更私心推薦「城巿閘誌」街頭藝術項目，在店家的鐵捲門上，可欣賞到由本地年輕藝術家繪畫的鐵閘畫作來傳達店舖的特色故事。

以設計唱片聞名的蕭青陽也推薦自己的私房景點─南ㄚ島上的 「Lamma Vinyl南島黑膠」，位於離島的黑膠唱片小店，收藏超過6萬張粵語、日語和歐洲的唱片，來自東西方不同文化種類的唱片齊聚在幾坪米的店面中。

「我的設計靈感常常來自對於大自然的熱愛與觀察，但我從沒想過香港有這麼美的郊野體驗。」蕭青陽興奮的表示。此次他探訪的麥理浩徑被國家地理頻道評選為「全球20條最佳行山徑」，沿途的美景是香港必訪的景點之一。

每年香港藝術月的三大藝術展演是喜好藝文的旅客不能錯過的重頭戲。活動超過40年歷史的香港藝術節，今年超高規格邀請到1,700多位藝術家、將在一個月內帶來166場精彩表演及超過300個延伸活動。第七屆的香港巴塞爾藝術展則邀請了來自36個國家共242間藝廊參展，當中21間更為初次登場；第五屆Art Central同樣陣容鼎盛，吸引全球逾百間藝廊參展。

過去10個月，香港也相繼開幕多個文化熱點，繼去年開幕的「大館」後，「戲曲中心」是香港西九文化區第一個揭幕的全新文創熱點，觀眾可在茶館劇場體驗「一盅兩件」邊吃點心品茗邊看戲的傳統香港文化；將於3月開放的「六廠紡織文化藝術館」，是香港首個以紡織為題的藝術場地，細訴香港紡紗工業的歷史故事，以及世界各地的織布工藝。

配合香港藝術月系列活動，可樂旅遊藝遊香港行程3天7,888元起，包含中環塗鴉壁畫或深水埗套裝體驗；而KLOOK也有藝術體驗行程，最低707元起。

西營盤藝里坊塗鴉繽紛了城市，為繁忙生活帶來驚喜。圖／港旅局提供
西營盤藝里坊塗鴉繽紛了城市，為繁忙生活帶來驚喜。圖／港旅局提供
分享
蕭青陽推薦香港獨具在地生命力的「繁忙美學」旅行體驗。圖／港旅局提供
蕭青陽推薦香港獨具在地生命力的「繁忙美學」旅行體驗。圖／港旅局提供
分享
全新開幕「戲曲中心」為香港最新文創熱點。圖／港旅局提供
全新開幕「戲曲中心」為香港最新文創熱點。圖／港旅局提供
分享
香港藝術節帶來歌劇、戲劇、音樂、舞蹈等166場精彩表演藝術節目。圖／香港藝術節提...
香港藝術節帶來歌劇、戲劇、音樂、舞蹈等166場精彩表演藝術節目。圖／香港藝術節提供
分享
郊野美學為繁忙城市生活帶來心情轉換。圖／港旅局提供
郊野美學為繁忙城市生活帶來心情轉換。圖／港旅局提供
分享

香港蕭青陽
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

米其林加持美味！10大華人名廚在台灣 第1名不意外

2019-02-26 19:41

跟著姚愛寗玩穿搭！adidas Originals春季新品登場

2019-02-26 19:23

3/8開搶！UNIQLO X JW Anderson聯名單品390元起

2019-02-26 18:45

粉紅控快衝！全家「泡泡先生」集點2/27登場　櫻花傘、泡泡水超萌必收

2019-02-26 18:33

只有2天！樂天皇朝全店7折、再送「滷肉飯小籠包」

2019-02-26 18:22

雅典X系列強勢登台 經典Freak入門門檻放很鬆

2019-02-26 18:14

adidas「最強跑鞋」超彈腳感 小鬼搶先試穿被圈粉

2019-02-26 17:57

最輕巧全片幅！Canon EOS RP全幅無反相機攝錄通吃

2019-02-26 17:41

春夏新款玩方塊鞋跟 UN撞色鞋履的女人味很特別

2019-02-26 17:19

MIDO先鋒系列新表助攻 成禾浩辰撩妹必備

2019-02-26 17:13

夢幻系「太妃糖奶茶」輕甜暖心！快去OK Cafe喝一波

2019-02-26 17:11

聲寶夏季空調全新上市 搭配節電App智慧省電看得見

2019-02-26 17:02

萊爾富美式咖啡「升級不加價」！限量祈願莊園精品咖啡香醇更有感

2019-02-26 16:32

228連假 香香雞推13天優惠、漢堡王限店買一送一

2019-02-26 15:47

影／排隊等4年?大提琴家張正傑展廚藝洋蔥是這樣切的

2019-02-26 15:42

影／2019台灣國際蘭展作品搶先曝光 下月2日登場

2019-02-26 15:25

咖樂迪進口日品牌紅茶 殺蟲劑超標5倍退運

2019-02-26 14:32

小7第二波集點來囉！限量「Samsonite RED筆電後背包」2/27開放預購

2019-02-26 13:31

江詩丹頓全新概念店登 101 SIHH隱藏版表款曝光

2019-02-26 12:50

老款印花復興 精品大玩歷史創新

2019-02-25 22:39

雅詩蘭黛精品級「女王唇膏」終於登台 未上市先缺貨

2019-02-25 19:29

一生必去一次！酷航飛馬爾地夫來回含稅萬元有找

2019-02-25 18:57

奧斯卡／造型超霸氣！女神卡卡首戴傳奇黃鑽現身紅毯

2019-02-25 18:47

海底撈無極限「托嬰服務」 網驚：連嬰兒床都推出來！

2019-02-25 17:35

奧斯卡／亨利高汀帥翻紅毯 「黑豹」亮片裝好吸睛

2019-02-25 17:33

莓果飲料加辣椒汁喝過嗎？美式餐廳11款「粉辣」新菜

2019-02-25 17:13

奧斯卡／女神卡卡黑的好亮眼 莎莉賽隆露美背耍心機

2019-02-25 16:40

日本和菓子源吉兆庵改裝開幕 福袋、限定口味明開搶

2019-02-25 15:48

「接睫毛後容易掉？」養成5種習慣 睫毛不掉又超捲翹

2019-02-25 15:15

超商也有現烤PIZZA！達美樂全球首間複合店登場

2019-02-25 14:32

「髮肌」保養新觀念 提升頭皮地位

2019-02-25 13:47

影／奧斯卡紅毯粉亮色系當道 她們駕馭不住成「災難」

2019-02-25 12:39

木村光希Kōki下月襲台 捧場寶格麗頂級珠寶展

2019-02-25 11:51

都會女性新選擇！Leverpresso濃縮咖啡機品酌你的Me Moment！

2019-02-25 10:42

珊瑚橘、奶茶色、輕烘焙堅果…暖意彩妝上臉

2019-02-25 00:19

表展車展遊艇秀 邁阿密奢華饗宴

2019-02-25 00:15

迪士尼時尚熱 小飛象萌力全開

2019-02-25 00:10

永福樓江浙菜起家 當年是政商名流聚會首選

2019-02-25 00:02

永福樓最後一夜 老主顧懷舊追味 座無虛席

2019-02-24 23:59
看更多

熱門文章

回國沒帶豬肉也遭罰？ 還有這些雷不能踩

2019-02-26 09:00

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

2019-02-26 15:07

台灣攝影師獲世界比賽首獎 連泡6天冰溪拍出鮭魚洄游

2019-02-26 13:30

國道出口插隊最高罰6千！ 「電眼」伺候年底再增共18處

2019-02-25 21:48

極端氣候 彭啟明：今年恐創台灣觀測史最暖冬天

2019-02-26 07:46

郵局「賣保險」占考績5成 中華郵政：不妥但未違規

2019-02-26 11:59

桃園麻疹女個案曾夜唱、逛燈會 先後接觸約92人

2019-02-26 15:58

公婆常沒通知直接跑來家裡 這些行為讓媳婦崩潰

2019-02-26 08:06

今日星座運勢／金牛微笑處事助好運 財運一路暢通

2019-02-26 00:00

吳德榮：228連假頭、尾北台灣都一波天氣變化

2019-02-26 07:58

車禍癱瘓珣珣近況曝光 「想趕快好起來，帶爸媽去玩」

2019-02-26 16:59

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

蘇花改明年春節全線通 淡江大橋開工正式「浮」起來

2019-02-26 11:15

台灣青壯世代調查 願加班會存錢、不婚不生養寵物

2019-02-26 14:05

東北季風減弱…雨停了 今各地回溫

2019-02-26 05:36

何弘能的下一步 赴北醫大擔任總顧問

2019-02-26 12:57

塞車時業績最好！這個服務區15年營業額年年得第一

2019-02-25 21:23

離職好友想回鍋 技能不足想靠他「跟老闆講兩句」

2019-02-26 15:19

影／齊邦媛獲印大榮譽博士 憶中年求學「像一場夢」

2019-02-26 04:02

病人滿到大廳 台大急診爆量逾百人等住院

2019-02-26 13:35

台東出現1.5米長浪 東半部、恆春半島注意海邊活動

2019-02-26 08:27

【相處之道】郭熊／生火的戀愛哲學

2019-02-26 06:00

228連假 香香雞推13天優惠、漢堡王限店買一送一

2019-02-26 15:47

雨停了！東北季風減弱 明天各地回溫

2019-02-25 22:15

流感重症合併腦炎 7歲女童遊日染病死亡

2019-02-26 14:06

影／公費流感疫苗可望變四價 最快10月開打

2019-02-26 11:32

5人合資買刮刮樂 幸運刮中賓士車加200萬

2019-02-26 13:28

【生活見聞】李月治／放下相機，聆聽花開的聲音

2019-02-26 06:00

萊爾富美式咖啡「升級不加價」！限量祈願莊園精品咖啡香醇更有感

2019-02-26 16:32

30歲男不知染麻疹 搭飛機韓國遊又回台

2019-02-26 15:32

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

腦中風別怕 「這」原則避免拖垮一家人

2019-02-26 10:41

打開電視只能看阿嬤時代的片 消基會籲終結第四台亂象

2019-02-26 12:59

萬眾矚目阿里山花季3月9日登場 假日賞花交通管制接駁

2019-02-26 11:29

小7第二波集點來囉！限量「Samsonite RED筆電後背包」2/27開放預購

2019-02-26 13:31

因應228連假如海嘯般人潮 台灣燈會集中接駁火力

2019-02-26 13:05

咖樂迪進口日品牌紅茶 殺蟲劑超標5倍退運

2019-02-26 14:32

看見齊柏林 「思念密碼」募資最後兩天！

2019-02-26 14:38

影／麝香貓、遊隼頻出沒 鳥會將辦協和電廠除役說明會

2019-02-26 10:48

宜蘭龜山島 3月1日起重新開放觀光

2019-02-26 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top