3/8開搶！UNIQLO X JW Anderson聯名單品390元起

2019-02-26 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



平價時尚X設計師聯名系列又來啦！日本UNIQLO X JW Anderson的2019春夏聯名單品將於3月8日開賣，這是雙方第3度合作，全系列包含男、女裝與配件最便宜只要390元起；至於H&M也即將開賣英倫時尚寵兒Alexa Chung於倫敦時裝周穿著的最新系列亞麻單品，預料都將再掀一股搶購旋風。

UNIQLO自從2017年與英國設計金童Jonathan Anderson合作聯名商品以來，該系列儼然成為每年消費者期待的焦點之一。UNIQLO日前宣布，第3季的UNIQLO X JW Anderson 2019春夏聯名系列將於3月8日於7家UNIQLO特選店舖與網路商店上市。

本季設計師Jonathan Anderson表示：「設計靈感來自於，我對於一個夏季衣櫥的想像，裡面的衣服休閒與時髦兼備，充滿多元性可以在不同場合穿搭，並且洋溢著年輕活力。」，其中，不少單品是以趣味嶄新的設計方法，詮釋經典英倫風格單品，像是風衣、飛行外套等，以及運用JW ANDERSON品牌代表性渦旋花紋及橫條紋等圖案，特別打造設計的洋裝、T恤等。

至於3月8日開賣的販售地點，則包含統一時代百貨台北店、明曜百貨旗艦店、西門店、台中中友百貨店、新竹遠東巨城購物中心店、台南文賢路店、高雄九如路店及UNIQLO網路商店。