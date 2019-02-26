粉紅控快衝！全家「泡泡先生」集點2/27登場 櫻花傘、泡泡水超萌必收

2019-02-26 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超商集點又有新貨到！全家便利商店2月27日起獨家推出在日、韓都擁有超高人氣的「泡泡先生（Barbapapa）」集點活動，共有泡泡家族泡泡水、泡泡先生玩偶、透明包、摺疊傘等4款，使用會員點數400點加價89～349元即可換購1款，尤其是有4種造型的泡泡水、泡泡先生櫻花傘都是必收選項。

泡泡先生來自法國繪本的泡泡家族，粉嫩的葫蘆型臉蛋配上招牌的長睫毛，簡單卻又療癒的造型與神情讓不少大人小孩被圈粉，在近期超商主打的草莓季與櫻花季檔期的一片粉紅色系當中，泡泡先生照樣萌力無限。

全家這次推出的泡泡家族泡泡水共有4款，除了帽子造型的瓶蓋超可愛，集滿4款還能拚出「LOVE」，用來告白或當做擺飾都行，可用會員點數400點加價89元或6,000點免費兌換1款、隨機出貨不可挑款，2,000點加價356元可換購1組、保證不重複；泡泡先生摺疊傘共有兩款，一款是色彩繽紛的泡泡家族造型，另一款則是泡泡先生賞櫻主題，可用會員點數400點加價239元或2,000點加價189元換購1款，可挑款。