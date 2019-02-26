只有2天！樂天皇朝全店7折、再送「滷肉飯小籠包」

2019-02-26 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為慶祝來台第4年，以及台灣第二間分店進駐大直ATT 4 Recharge，樂天皇朝特別於2月28日至4月30日期間，推出「免費贈送『滷肉小籠包』」的優惠活動，並且在228連假的頭兩天，大直店全館還可再多享7折的折扣活動。

來自於新加坡的樂天皇朝，於2015年11月登台，店內餐點匯聚中華南北經典料理，其中又以「八色小籠包」最具代表性，各個顏色各具有起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味。為了向台灣美食致敬，樂天皇朝還特別推出滷肉飯小籠包，內餡選用梅花肉、長糯米、老抽醬油等食材製作而成，帶來兩種美食混搭後的鮮明滋味。

隨著在台逐漸站穩腳步，樂天皇朝於1月31日於大直ATT 4 Recharge開設台灣二號店。有別於一號店精緻的宮廷風，大直店以清新休閒風格為主，設有150席座位，還可在店內看見台北101遠景、摩天輪、鳥籠打卡點等不同景緻。