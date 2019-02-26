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雅典X系列強勢登台 經典Freak入門門檻放很鬆

2019-02-26 18:14聯合報 記者孫曼╱即時報導

專業製表品牌雅典表（Ulysse Nardin）除了擁有傲人的170餘年歷史，加入開雲集團（Kering）後更積極重塑鮮明的品牌形象，今年便以在數學中代表未知的X符號為主題探索腕表設計的極限，例如年初甫於日內瓦高級鐘表展（SIHH）發表的Skeleton X系列，便直接將這個符碼化作視覺元素融入設計；而品牌最著名的Freak奇想系列， 則推出全新入門款Freak X系列，讓更多愛表人有機會親近這個原本相當高價的設計系列。全新表款將於即日起於全台經銷商巡展。

雅典最著名的Freak系列，以無指針、無表冠並將機芯結構放在表盤上展演的設計，成為愛表人士必須收藏的經典，也是雅典辨識度最高的招牌設計。X入門款承襲系列的設計理念，但將價格設定在百萬以下，以鈦金屬、玫瑰金、和全新的航太材質碳正離子（Carboniaum）打造表殼，其中原為航太材質的碳正離子是首次出現於手表上，有彷彿碳纖維般的美麗紋理。全新研發的UN-230機芯，保留奇想創見腕表UN-250機芯的矽材質大型擺輪、鎳重量塊和自動調節微型薄片等細節，也同樣由機芯橋板指示分鐘，但改為以表冠調時，更易使用。除了價格和上鍊方式，43毫米的表殼尺寸比起原本的45毫米也更親切易配戴。

同時登場的Skeleton X系列，鏤空的品牌自製機芯UN-371機芯是以UN-171機芯為基礎，設計巧玩幾何架構，以四個時標構成的X形位於矩形邊框內，而矩形包覆於圓形之中，饒富視覺層次趣味。該腕表具備96小時動力儲存功能，備有4種表面材質：鍛面藍色鈦金屬、DLC黑色鈦金屬、鍛面玫瑰金以及啞光碳金（Carbonium® Gold）複合材料，52萬8,000元起，是價格具競爭力的鏤空機械表。

王陽明出席上市記者會配戴雅典奇想Freak X系列腕表。圖／雅典表提供
王陽明出席上市記者會配戴雅典奇想Freak X系列腕表。圖／雅典表提供
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雅典表奇想Freak X系列玫瑰金款，99萬1,800元。圖／雅典表提供
雅典表奇想Freak X系列玫瑰金款，99萬1,800元。圖／雅典表提供
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雅典表經理人SKELETON X鏤空腕表藍色鈦金屬款，52萬8,000元。圖／雅...
雅典表經理人SKELETON X鏤空腕表藍色鈦金屬款，52萬8,000元。圖／雅典表提供
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雅典表經理人SKELETON X鏤空腕表碳金（Carbonium® Gold）材...
雅典表經理人SKELETON X鏤空腕表碳金（Carbonium® Gold）材質款，69萬4,300元。圖／雅典表提供
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雅典表奇想Freak X系列DLC處理黑色鈦金屬款，61萬1,000元。圖／雅典...
雅典表奇想Freak X系列DLC處理黑色鈦金屬款，61萬1,000元。圖／雅典表提供
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雅典表奇想Freak X系列碳正離子款，79萬3,400元。圖／雅典表提供
雅典表奇想Freak X系列碳正離子款，79萬3,400元。圖／雅典表提供
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雅典競爭力
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