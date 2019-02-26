雅典X系列強勢登台 經典Freak入門門檻放很鬆

2019-02-26 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



專業製表品牌雅典表（Ulysse Nardin）除了擁有傲人的170餘年歷史，加入開雲集團（Kering）後更積極重塑鮮明的品牌形象，今年便以在數學中代表未知的X符號為主題探索腕表設計的極限，例如年初甫於日內瓦高級鐘表展（SIHH）發表的Skeleton X系列，便直接將這個符碼化作視覺元素融入設計；而品牌最著名的Freak奇想系列， 則推出全新入門款Freak X系列，讓更多愛表人有機會親近這個原本相當高價的設計系列。全新表款將於即日起於全台經銷商巡展。

雅典最著名的Freak系列，以無指針、無表冠並將機芯結構放在表盤上展演的設計，成為愛表人士必須收藏的經典，也是雅典辨識度最高的招牌設計。X入門款承襲系列的設計理念，但將價格設定在百萬以下，以鈦金屬、玫瑰金、和全新的航太材質碳正離子（Carboniaum）打造表殼，其中原為航太材質的碳正離子是首次出現於手表上，有彷彿碳纖維般的美麗紋理。全新研發的UN-230機芯，保留奇想創見腕表UN-250機芯的矽材質大型擺輪、鎳重量塊和自動調節微型薄片等細節，也同樣由機芯橋板指示分鐘，但改為以表冠調時，更易使用。除了價格和上鍊方式，43毫米的表殼尺寸比起原本的45毫米也更親切易配戴。