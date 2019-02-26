adidas「最強跑鞋」超彈腳感 小鬼搶先試穿被圈粉

2019-02-26 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



結合潮流與機能的運動時尚成為消費顯學，品牌日前推出的話題新鞋款，也紛紛呼應這個趨勢，adidas新推「史上最強跑鞋」─Ultraboost 19，藝人「小鬼」黃鴻升還受邀到上海搶先直擊，沒想一穿就被「圈粉」；PUMA則再度攜手義大利知名跑車品牌 Scuderia Ferrari ，推出復刻及限量聯名鞋款，同樣話題十足。

adidas日前在上海盛大舉辦「Ultraboost 19」的發表會，Ultraboost這款上市後即被譽為「最強跑鞋」的系列，針對全新一代鞋款再升級，其中，最重要的就是「進化版」的中底，Ultraboost 19增加20%的boost含量，讓舒適回彈的腳感更加明顯；此外，鞋面採全新的Primeknit 360針織技術，襪套式設計更能完美包覆整個足部，從鞋面延伸至腳底，整體穿起來更加輕量同時更加透氣。

而在上海的發表會也吸引不少媒體與潮流名人一同見證，像是新生代男演員鄧倫及游泳好手寧澤濤等，而「小鬼」黃鴻升搶先試穿後，更是讚不絕口，分享說道：「Ultraboost 19不僅外型搶眼，而且比過往的Ultraboost更舒服好穿，不論平常穿搭或是街頭跑步，一雙就能搞定！」。

而先前曾翻玩不少賽車系列的PUMA，日前再度推出義大利知名跑車品牌 Scuderia Ferrari 的極速復刻 SF RS-X Trophies 及 SF Cell Venom 限量聯名鞋款，其中PUMA x SF RS-X Trophies 將 80年代 RS (Running System) 跑鞋科技重新結合設計美學，採用復古時尚厚實大底；另一款 PUMA x SF Cell Venom 則以 Ferrari 傳奇車種 312 T 賽車為啟發，並融合 PUMA CELL 氣室美學科技。