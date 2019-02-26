最輕巧全片幅！Canon EOS RP全幅無反相機攝錄通吃

2019-02-26 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



Canon自去年9月推出全新EOS R攝影系統，包括首台全片幅無反光鏡相機EOS R與4支全新設計RF鏡頭之後，今年初再發表超輕巧全片幅無反光鏡相機EOS RP，搶攻新手攝影玩家市場！今日宣布2/27起正式在台上市，滿足初次接觸全片幅相機及追求極致輕巧的使用者。

無反光鏡設計的EOS RP，在加入全片幅影像感測器、電子觀景器、3吋側翻式多角度螢幕，以及舒適握感手把後，單機身也僅只有440公克，大約相當於1杯大杯咖啡的重量，可說是市面上目前最輕巧的全片幅數位相機。

EOS RP承襲Canon全片幅相機一貫的自然色彩、高影像畫質及操控簡單的優點，搭載約2,620萬像素全片幅CMOS影像感測器及最新DIGIC 8影像處理器，內建先進「雙像素CMOS自動對焦技術DAF」，除了擁有最快0.05秒自動對焦速度，自動處理高度複雜追蹤對焦技術，在接近完全漆黑的EV -5低光源環境，也能進行自動對焦以及4K錄影功能。

針對初次接觸全片幅相機的使用者，EOS RP也特別提供圖像式的輔助模式，方便初學者了解各種功能效果，濾鏡效果即時套用選擇，並進一步升級「眼睛偵測自動對焦」功能，無論在拍相片或短片，都能持續追蹤移動人物的眼睛，確保人像照片準確對焦。另一個全新有趣又實用的「包圍對焦」功能，可自動拍攝多張不同焦距的照片，透過影像軟體即能自動合成前後景深都清晰照片，在拍攝商業攝影或美食照片上都相當方便。而接近手機的觸控及拖曳自動對焦操作方式，任何人都可以直覺操作。

許多消費者在選購可交換鏡頭無反光鏡相機時，經常會陷入究竟要直衝全片幅還是買APS-C就好的掙扎，撇開價格考量，全片幅帶來的景深效果、主體細節層次，還有夜拍時高ISO表現都讓人難以抗拒。