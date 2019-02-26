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MIDO先鋒系列新表助攻 成禾浩辰撩妹必備

2019-02-26 17:13聯合報 記者曾智緯╱即時報導

美度（MIDO）旗下的表款，有著集團的優勢，紛紛都在機芯上大做文章。因此，全新先鋒系列Multifort Chronometer腕表再進化，有著中價位品牌少見的高規格，還沒上市，就倍受消費者的關注。讓禾浩辰也「煞」到，出席上市記者會時，更直接說出「黑色就是好看」！

最近因與安心亞演出《你有念大學嗎？》而人氣直升的禾浩辰，為了MIDO獻出他的首個腕表活動處女秀，他還提到從小學五年級開始就會觀察別人配戴的表款。禾浩辰表示自己是從海洋之星系列開始認識MIDO，運動感的外型十分吸引他，「底蓋上還有一個海星的標誌，很特別」，所以受邀來演繹全新的先鋒系列表款，相當的開心。

近期的禾浩辰常在個人的instagram中，上傳了自己撩安心亞、張立昂的短片，獲得不少人的迴響。因此現場媒體也要求他以手表為靈感，示範撩妹語錄，「寶貝，我的時間只有為你安排」，說完之後，禾浩辰反而自己更害羞，他還表示「其實我私底下酸（嘲諷）人的方式比較多，而且女友、朋友都敢」。問到是否曾說過腕表給女友？禾浩辰則說「經紀人是唯一，收過我送表的女性」，而他也分享了自己挑選腕表的準則，包括性能、好不好搭配，以及防水功能。而Multifort Chronometer系列對他來說，最大的特色就是耐看，且精準更有80小時的動力儲存，「喜歡黑色款，而且橡膠表帶戴起來很舒適」。

全新的先鋒Multifort Chronometer系列腕表，繼香榭、永恆系列之後，也採用了通過天文台認證的矽游絲機芯，讓這款原本就很暢銷的表款，更具市場競爭力。品牌延續了1934年的設計，特別是表盤上的日內瓦波紋裝飾，呼應靈感來源的雪梨港灣大橋結構。碳黑的配色則與米色夜光塗層的時標，形成視覺對比，並備有星期、日期顯示窗，實用性大增。而天文台認證的矽游絲機芯，除了具備80小時動力儲存，在矽游絲的加持下，具備抗磁同時走時更精準的性能，而這也是MIDO將這樣的機芯，搭載於運動風格腕表上。

先鋒Multifort Chronometer系列腕表，白色表盤搭配不鏽鋼表殼、...
先鋒Multifort Chronometer系列腕表，白色表盤搭配不鏽鋼表殼、表鍊，搭載Mido Caliber 80 Si機芯，約40,400元。圖／MIDO提供
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禾浩辰為了MIDO獻出他的首個腕表活動處女秀，並配戴全新先鋒Multifort ...
禾浩辰為了MIDO獻出他的首個腕表活動處女秀，並配戴全新先鋒Multifort Chronometer系列腕表。圖／MIDO提供
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先鋒Multifort Chronometer系列腕表，白色表盤搭配玫瑰金PVD...
先鋒Multifort Chronometer系列腕表，白色表盤搭配玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，搭載Mido Caliber 80 Si機芯，約41,800元。圖／MIDO提供
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禾浩辰配戴全新先鋒Multifort Chronometer系列腕表，約42,5...
禾浩辰配戴全新先鋒Multifort Chronometer系列腕表，約42,500元。圖／MIDO提供
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禾浩辰在全新先鋒Multifort Chronometer系列腕表活動上，大秀他...
禾浩辰在全新先鋒Multifort Chronometer系列腕表活動上，大秀他的發達運動神經。圖／MIDO提供
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先鋒Multifort Chronometer系列腕表，碳黑色PVD不鏽鋼表殼，...
先鋒Multifort Chronometer系列腕表，碳黑色PVD不鏽鋼表殼，搭載Mido Caliber 80 Si機芯，約42,500元。圖／MIDO提供
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禾浩辰配戴先鋒Multifort Chronometer系列腕表，碳黑色PVD不...
禾浩辰配戴先鋒Multifort Chronometer系列腕表，碳黑色PVD不鏽鋼表殼，搭載Mido Caliber 80 Si機芯，約42,500元。圖／MIDO提供
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競爭力雪梨星系
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