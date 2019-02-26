夢幻系「太妃糖奶茶」輕甜暖心！快去OK Cafe喝一波
春季天氣變化多端，喝點熱熱甜甜的更能趕走鬱卒，OK Cafe限量推出夢幻系新品「太妃糖奶茶」，獨家的錫蘭紅茶元素，讓太妃糖甜而不膩，另外還有草莓歐蕾、草莓拿鐵等，甜蜜好滋味都值得嘗鮮，售完為止。
OK Cafe自醇品咖啡上市後，業績提升近12%，限量新品「太妃糖奶茶」由獲得米其林一星肯定的阿華師與OKmart獨家合作，強調奶香與茶香的完美比例，採用新鮮鮮奶與錫蘭紅茶製成，現煮讓茶葉充分舒展、釋放濃厚香氣，不僅有特有紅茶香，更有奶茶的尾韻回甘，冷熱皆宜。草莓歐蕾、草莓拿鐵採用由苗栗大湖直送新鮮草莓冷凍後磨製成粉，強調純天然、無添加人工色素。
即日起至3月3日在全台OKmart都可品嘗太妃糖奶茶．冰、熱嘗鮮價皆為50元，售完為止，另有多款指定茶飲第二件6折起。
迎接228連假，OKmart推出限量野餐商品與獨家會員活動，即日起至3月3日OKmart App會員單筆消費滿79元即可參加抽獎，周周抽snow peak露營帳篷別墅帳、樂活野餐用品組，也可在OKmart預購輕量野餐墊、竹製野餐小桌、竹製兩用四層架等，另外還有多款獨家日系野餐茶與點心，預估可提升門市業績2成。
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