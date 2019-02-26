夢幻系「太妃糖奶茶」輕甜暖心！快去OK Cafe喝一波

2019-02-26 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



春季天氣變化多端，喝點熱熱甜甜的更能趕走鬱卒，OK Cafe限量推出夢幻系新品「太妃糖奶茶」，獨家的錫蘭紅茶元素，讓太妃糖甜而不膩，另外還有草莓歐蕾、草莓拿鐵等，甜蜜好滋味都值得嘗鮮，售完為止。

OK Cafe自醇品咖啡上市後，業績提升近12%，限量新品「太妃糖奶茶」由獲得米其林一星肯定的阿華師與OKmart獨家合作，強調奶香與茶香的完美比例，採用新鮮鮮奶與錫蘭紅茶製成，現煮讓茶葉充分舒展、釋放濃厚香氣，不僅有特有紅茶香，更有奶茶的尾韻回甘，冷熱皆宜。草莓歐蕾、草莓拿鐵採用由苗栗大湖直送新鮮草莓冷凍後磨製成粉，強調純天然、無添加人工色素。

即日起至3月3日在全台OKmart都可品嘗太妃糖奶茶．冰、熱嘗鮮價皆為50元，售完為止，另有多款指定茶飲第二件6折起。