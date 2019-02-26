聲寶夏季空調全新上市 搭配節電App智慧省電看得見

2019-02-26 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



搶先在夏天來臨之前，聲寶公司正式發表一系列2019年夏季新商品，因應台灣環境氣候量身訂做，智慧空調系列全機強化防鏽，並響應政府節能環保政策，讓聲寶全系列商品省更多且用更久！

聲寶今年度最矚目的新品，非空調系列莫屬，除了原有的R410冷媒之外，又特別開發全新聲寶變頻空調SF系列，採用R32環保新冷媒，讓消費者對產品有更多元的選擇。

今年主推的智慧空調商品，特別開發採用R32環保新冷媒的SF新系列，全系列具備一級能效，節能又安全，讓消費者在原有冷媒R410的產品之外，能依自身需求有選擇不同功能及種類的空調商品。此外，聲寶空調不同坪數選擇齊全，從分離式、窗型、吊隱式、移動式、商用空調等，還有中央控制系統，一對多房輕鬆管理，機種、規格種類一應俱全，可依家庭裝潢自由搭配。聲寶空調變頻分離式系列，除了全機種取得CSPF高標準一級能效，配合2019年政府節能補助汰舊換新，每台還可申請補助最高3,000元。

除了冷房更要健康、節電，聲寶智慧空調獨家採用專利PICO PURE，通過SGS、日本機構測試多項認證，可分解PM2.5中有害物質高達99.8%，可除菌、防霉、脫臭、抗過敏，降低塵蟎致敏性；搭配聲寶智慧節電App，隨時掌控用電量，還可隨時開關機、調整溫度及檢視異常狀況。

聲寶同時也全新推出高節能、靚外型的DC節能扇系列，DC節能風扇符合2019年最新國家安全標準認證，並導入日本技術馬達，提升節能效率。DC空調搭配DC循環扇或DC節能風扇，冷房速度也能更快更省。

另外，聲寶也推出多款生活小家電，包括：全營養調理機具備獨特立體刀頭，高速攪打強勁萃取；隨行杯果汁機雙杯合一，讓新鮮果汁健康隨行；強效UV捕蚊燈除原有家用型、防水型及戶外型系列商品外，還特別推出攜帶型，輕巧收納且攜帶方便，幫助消費者在防疫季節開始之前就能全面預防登革熱的侵襲。