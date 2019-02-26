228連假 香香雞推13天優惠、漢堡王限店買一送一

2019-02-26 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



本周就是228連假了，速食業者為把握消費商機，繼光香香雞2/28起推出連續13天，三款飲品優惠49元；漢堡王也於2/27進駐「美麗新廣場淡海館」，瞄準廣大淡水生活商圈，開幕當天推出限量華堡買一送一優惠。

氣泡飲近幾年來，廣受臺灣市場喜愛，繼光香香雞看好市場的發展，研發可搭配香香炸雞的三款手工氣泡飲「白桃優格氣泡飲」、「粉紅草莓氣泡飲」、「粉紅草莓氣泡飲」主打酸甜果香、清爽口感，加上漸層的夢幻色調，消暑解膩也適合出遊拍照打卡。繼光香香雞趁著連假期間2/28至3/12一連13天，推出手工氣泡飲優惠價49元(原價55元)的期間限定活動，讓民眾在假期增添繽紛消暑感(手工氣泡飲限定販售門市：台北京站、台北微風南山、桃園大遠百、台中新繼光店、台中中友)。