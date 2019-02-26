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影／排隊等4年?大提琴家張正傑展廚藝洋蔥是這樣切的

2019-02-26 15:42聯合報 記者趙容萱╱即時報導

富宇建設與知名大提琴家張正傑合作，3月23日將在台中中山堂開演「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會。張正傑今天與「如果兒童劇團」團長趙自強為音樂會暖場，張正傑現煮義大利麵展現廚藝。張正傑笑稱稱，由於「粉絲」眾多，要吃到他煮的義大利麵「排隊等4年」，他還示範「張式」切洋蔥技法，就是配合義大利民謠節奏切洋蔥，並且戴上蛙鏡，保證不會流眼淚。

富宇建設協理周燕槿說，親子音樂會是張正傑最受歡迎的精彩節目之一，顛覆傳統古典音樂予人的刻板印象，跳脫框架帶給住戶和社會更多溫暖。富宇建設與張正傑合作，在台中重現「料理東西軍」系列美食PK音樂會，目前台中「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會正在兩廳院系統售票中，前500位於富宇建設官網登記的富宇家族住戶享免費入場。

張正傑今天與趙自強在台中富宇「世界之匯」社區大樓內為音樂會暖場。西方音樂由張正傑領軍，以義大利麵為代表；東方音樂則由趙自強介紹牛肉麵，張正傑現場示範如何煮義大利麵，架勢十足。

張正傑說，這場音樂會透過男女高音演唱東西方歌曲，與弦樂重奏的方式，演繹東西方不同風格的音樂，有讓孩子對於音樂有更多的聯想和創意，他會在男高音唱義大利民謠「O sole mio」時熬煮義大利麵番茄醬汁時，切洋蔥配合女高音唱義大利民謠；煮牛肉麵時，由男女高音唱台灣小調。

大提琴家張正傑（右）3月23日將與「如果兒童劇團」團長趙自強（左）聯手，在台中中...
大提琴家張正傑（右）3月23日將與「如果兒童劇團」團長趙自強（左）聯手，在台中中山堂開演「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會，張正傑今天現場秀廚藝煮義大利麵。記者趙容萱／攝影
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大提琴家張正傑（右）3月23日將與「如果兒童劇團」團長趙自強（左）聯手，在台中中...
大提琴家張正傑（右）3月23日將與「如果兒童劇團」團長趙自強（左）聯手，在台中中山堂開演「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會，張正傑今天現場秀廚藝煮義大利麵。記者趙容萱／攝影
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大提琴家張正傑（左）3月23日將與「如果兒童劇團」團長趙自強（右）聯手，在台中中...
大提琴家張正傑（左）3月23日將與「如果兒童劇團」團長趙自強（右）聯手，在台中中山堂開演「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會，昨天兩人為音樂會暖場，張正傑現場秀廚藝煮義大利麵。記者趙容萱／攝影
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義大利張正傑音樂會
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