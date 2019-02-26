影／排隊等4年?大提琴家張正傑展廚藝洋蔥是這樣切的

2019-02-26 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



富宇建設與知名大提琴家張正傑合作，3月23日將在台中中山堂開演「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會。張正傑今天與「如果兒童劇團」團長趙自強為音樂會暖場，張正傑現煮義大利麵展現廚藝。張正傑笑稱稱，由於「粉絲」眾多，要吃到他煮的義大利麵「排隊等4年」，他還示範「張式」切洋蔥技法，就是配合義大利民謠節奏切洋蔥，並且戴上蛙鏡，保證不會流眼淚。

富宇建設協理周燕槿說，親子音樂會是張正傑最受歡迎的精彩節目之一，顛覆傳統古典音樂予人的刻板印象，跳脫框架帶給住戶和社會更多溫暖。富宇建設與張正傑合作，在台中重現「料理東西軍」系列美食PK音樂會，目前台中「牛肉麵PK義大利麵」親子音樂會正在兩廳院系統售票中，前500位於富宇建設官網登記的富宇家族住戶享免費入場。

張正傑今天與趙自強在台中富宇「世界之匯」社區大樓內為音樂會暖場。西方音樂由張正傑領軍，以義大利麵為代表；東方音樂則由趙自強介紹牛肉麵，張正傑現場示範如何煮義大利麵，架勢十足。