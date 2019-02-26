影／2019台灣國際蘭展作品搶先曝光 下月2日登場

2019-02-26 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



2019台灣國際蘭展下月2日至11日在台南後壁蘭花生技園區登場，主辦單位今下午在園區舉行記者會，各式造型蝴蝶蘭等裝置藝術首度曝光，館內搭配不同燈光造景點綴，相當吸睛。

邁入15年的「台灣國際蘭展」是全球三大蘭展之一，2007年起由台南市政府與中華民國對外貿易發展協會共同主辦，去年參展國家成長至42國，外銷金額更是寫下近110億佳績，今年持續看好，遊客估計能從約21萬人次再成長5％。

記者會邀請台南市長黃偉哲、市議員李宗翰、劉米山等人與會，今年蘭展主題為「蘭境—閱讀台南」，融合台南近400年歷史，由老故事創造出新靈魂，結合台南當地文化、藝術、慶典、產業等特色，用蘭花優雅結合台南各時期時代意境，閱讀台南府城絕代風華。

今年展出內容分為五大主題如下：一、主題景觀區-蘭境館：以台南歷史發展軌跡為主軸，將大航海時代台江內海、荷據明鄭時期的熱蘭遮城、清領時期傳統慶典、日治時期糖業經濟到現今蘭花實力，透過各種蘭花結合一系列時代意象，呈現府城絕代風華。而由南市政府文化局所規劃的「蘭庶食-台南蘭集品生活主題展」將生活美學帶入府城經典料理的街攤風景，重新詮釋府城生活內涵的風采魅力。

二、競賽花展示區-競賽館：由來自海內外200位評審，在各類蘭屬挑選出表現狀態最佳冠軍花競賽與展示，完整呈現台灣各類蘭屬蘭花品種與蘭花組合盆藝術，展現台灣蘭花王國美譽。

三、文創生技精品區-蘭創館：以「綻蘭晴空-薈聚蘭創」為主題，廊外7座蘭創選品櫥窗，以賞、坐、臥、行、旅、文創、生技等面向為主軸，展出40家優質蘭創選品，逛一趟蘭創館讓您感受不同於賞花的嶄新體驗。

四、商業洽談區-商務館：展示蘭花商業品種並提供國內外買家與業者幽靜的商洽空間。

五、蘭花市集：提供蘭花零售業者販賣各項蘭花相關產品，項目琳瑯滿目爭奇鬥艷。