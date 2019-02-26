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影／怎樣成功親子共讀？專家示範給你看

2019-02-26 14:58聯合報 記者張善寧╱即時報導

怎樣吸引孩子讀書？與孩子共讀，是最好的辦法，許多家長卻往往只是照書念，有時不易激起小朋友接觸書的意願。信誼基金會體驗長廖瑞文，長年在以出版兒童叢書著稱的信誼負責引導小朋友讀書，最懂如何創造閱讀情境，今天就請她以深受歡迎的《好餓的毛毛蟲》和《小黃點》系列，示範如何成功親子共讀。

《好餓的毛毛蟲》出自美國名繪本作家艾瑞．卡爾筆下，以一隻毛毛蟲餓得不停吃、直到變成蝴蝶的故事，引導幼童在其中學習數數、排序、星期幾等概念，加上有各種洞洞，讓娃娃小手指可以鑽來鑽去，趣味無窮。1969年誕生以來，發行50多國，擁有超過5000萬個小書迷，是許多寶寶的第一本洞洞書、圖畫書。

廖瑞文示範，家長引導幼童讀這本書時，不妨加上各種「嘖嘖嘖」「哇」等狀聲詞，吸引娃娃沉浸故事中。孩子大一點時，也可引導他們將毛毛蟲吃的東西，代換成自己吃的東西，玩法更多樣。

法國插畫家赫威．托雷創作的遊戲互動書《小黃點》系列，親子共讀起來就更精采。該書1994年首次問世就一炮而紅，憑著不同系列中各種色彩、數量、聲音、方向等變化，暢銷20多國，美國書單雜誌在它出版當年稱讚「沒有任何拉頁或翻卡，卻可能是年度最具互動性的圖畫書」，廖瑞文則形容它是本「小魔法書」。

廖瑞文示範，家長帶小朋友讀系列第一本《小黃點》時，可引導孩子隨著書頁指示，例如「按一下小黃點」或「擦一擦左邊」，下一頁畫面就會蹦出大小點點等變化，彷彿一切隨著孩子的手指變魔術般變幻各種可能，趣味無窮。

若是讀《彩色點點》，親子更可一起和顏色大玩互動遊戲。例如「用手指沾一點藍色，然後抹在黃色上……」、「把書用力搖一搖，看看會發生什麼事？」、「很快的把書闔上，讓黃色和紅色親一下，會變成……」，讓孩子驚訝發現隨著書中指令，色彩彷彿變得有生命，自由流動、混和，也學到各種顏色如何生成的知識。

廖瑞文說，有些大一點的小朋友，還會反過來要求家長照著書中指令做，又是另種親子互動趣味。家長也可發揮想像力另編情節，像廖瑞文有時講故事時，會假擬小黃點爬呀爬，爬到書本之外，這時不少小朋友也會跟著編接下來的情節發展，有益小朋友發揮創造力。玩不夠的親子，也可在書末接上其他紙張，和孩子一起用彩筆設計小黃點各種新路線。

信誼基金會體驗長廖瑞文示範親子共讀怎麼讀，可以激起小朋友接觸書的意願。記者何定照...
信誼基金會體驗長廖瑞文示範親子共讀怎麼讀，可以激起小朋友接觸書的意願。記者何定照／攝影
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