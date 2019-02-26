咖樂迪進口日品牌紅茶 殺蟲劑超標5倍退運

2019-02-26 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



近年進軍台灣的日本連鎖超市「咖樂迪咖啡農場」（KALDI），在台有兩家店面，最近開幕的一家是在統一阪急百貨公司。食品藥物管理署今公布邊境檢驗不合格名單，咖樂迪進口的日本品牌茶「Tea Fantasy 阿薩姆紅茶」，產地為印度，該紅茶被檢出賽果培達0.25ppm，機器檢驗極限值為0.05ppm，等於超標5倍，食藥署目前已依法退運銷毀。

食藥署今公布15件邊境不合格食品，其中知名的日本連鎖超市「咖樂迪咖啡農場」進口500件「Tea Fantasy 阿薩姆紅茶」，總重量達到20公斤，卻被驗出賽果培達0.25ppm。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，賽果培是一種殺蟲劑，在急毒性的中毒物質中，賽果培屬於中等毒性；對於致癌性而言，美國環保署會在動物實驗中，會增加肝臟腫瘤、腎臟腫瘤、子宮腫瘤、甲狀腺腫瘤等，臨床沒有致癌證據。

賽果培的每人每公斤體重每日可接受安全攝取量（ADI）為0.01毫克，若以一位60公斤的成年人來看，每天只要吃超過0.6毫克，就有其風險。