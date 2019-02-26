江詩丹頓全新概念店登 101 SIHH隱藏版表款曝光
近年來積極營造年輕品味紳士嶄新形象的頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）於台北101二樓開設全新概念店，一改以往在四樓專賣店幽閉隱密、有距離感的設計，落在信義環二樓電梯口的全新概念店，整體設計呈現具穿透性及明亮為主，於門口便能盡覽整體空間，連傳統上隱蔽神秘的維修中心都改成開放式的工作站，讓師傅與顧客能第一時間面對面溝通需要維修保養的細節，顧客還能在大螢幕上透高倍數顯微鏡直接看到師傅所整理的機芯內部狀況，讓高級腕表的維修服務與嶄新的整體品牌形象一樣直接透明。除了入門或功能較為簡單的表款，現在連萬年曆也能在台灣店上維修，可更快速得到專業的服務。
而全新形象店也立刻熱騰騰迎來一月底才在瑞士日內瓦發表的全新藍面精鋼款Fiftysix系列腕表。以摩登手法詮釋復古設計細節的Fiftysix系列，自2018年初亮相以來便成為江詩丹頓的主力年輕款，也是品牌價格最親切的選擇。今年更近一步推出全新黛藍色表盤設計，搭配同色系藍色鱷魚皮革表帶，目前備有自動上鍊三針款與全日曆功能可選擇。令人驚喜的是，此次也迎來上個月在日內瓦未曾曝光的全新金屬鍊帶款，因表款設計以50年代經典為原型，故搭配一樣具有古典氣質的七珠鍊，展現洗練的紳士風貌。新作37萬7,000元起。
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