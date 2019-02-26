江詩丹頓全新概念店登 101 SIHH隱藏版表款曝光

2019-02-26 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



近年來積極營造年輕品味紳士嶄新形象的頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）於台北101二樓開設全新概念店，一改以往在四樓專賣店幽閉隱密、有距離感的設計，落在信義環二樓電梯口的全新概念店，整體設計呈現具穿透性及明亮為主，於門口便能盡覽整體空間，連傳統上隱蔽神秘的維修中心都改成開放式的工作站，讓師傅與顧客能第一時間面對面溝通需要維修保養的細節，顧客還能在大螢幕上透高倍數顯微鏡直接看到師傅所整理的機芯內部狀況，讓高級腕表的維修服務與嶄新的整體品牌形象一樣直接透明。除了入門或功能較為簡單的表款，現在連萬年曆也能在台灣店上維修，可更快速得到專業的服務。