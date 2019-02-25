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雅詩蘭黛精品級「女王唇膏」終於登台 未上市先缺貨

2019-02-25 19:29聯合報 記者劉小川╱即時報導

每位女人，都想搖身一變，成為氣場爆棚的女王，那麼就要擦上「女王唇膏」吧！讓台灣女王們久等了，雅詩蘭黛終於在台灣推出旗下最頂級的精品級「奢華慾望訂製唇膏」，被暱稱為女王唇膏，之前在韓國、大陸與美國上市就狂缺貨，特別是 #305，買到等於中樂透，現在台灣女人也能買到了！

想要成為氣場爆棚的女王，就要擦上雅詩蘭黛的「女王唇膏」。記者劉小川／攝影
想要成為氣場爆棚的女王，就要擦上雅詩蘭黛的「女王唇膏」。記者劉小川／攝影
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雅詩蘭黛「奢華慾望訂製唇膏」，有著金色切割面外觀與磁釦設計，一拿出就有女王霸氣。...
雅詩蘭黛「奢華慾望訂製唇膏」，有著金色切割面外觀與磁釦設計，一拿出就有女王霸氣。圖／雅詩蘭黛提供
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這款頂級「奢華慾望訂製唇膏」，金色切割面外觀與磁釦設計，一拿出就有女王的霸氣，訴求「保濕滋潤」，只要「畫一道」，馬上能感受完美的飽和感，不會造成塗抹時的色塊不均勻，根本就是乳霜級的唇膏，持久度可長達8小時，不容易掉色。這回一口氣推出29色，之前韓妞、小紅書網友都瘋狂搶買，熱賣色也同時出爐。

女王唇膏只要「畫一道」，馬上能感受完美的飽和感。記者劉小川／攝影
女王唇膏只要「畫一道」，馬上能感受完美的飽和感。記者劉小川／攝影
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全球缺貨首推「#305酒釀紅梨」，連在記者會現場都「僅有一支」，這款色是韓妞的最愛，一擦上彷彿變身韓劇的女主角，真的得要手刀搶。

雅詩蘭黛力推#304超級女王，有著如夕陽般的暖橘罌粟色。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛力推#304超級女王，有著如夕陽般的暖橘罌粟色。圖／雅詩蘭黛提供
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若是想要完美呈現「女王氣勢」，力推#304超級女王，有著如夕陽般的暖橘罌粟色，薄擦有好氣色，厚擦能一秒變女王。

另外3款的詢問度也很高，#204為皇家木玫瑰色，最顯氣質，黃皮膚也能輕鬆駕馭；低調要顯氣色的可選#201柔粉色，不管疊擦或單擦，都能百搭，是每位女王都該擁有的色系。

雅詩蘭黛終於在台灣，推出旗下最頂級的精品級「奢華慾望訂製唇膏」。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛終於在台灣，推出旗下最頂級的精品級「奢華慾望訂製唇膏」。圖／雅詩蘭黛提供
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#211蜜桃漿果色，獻給不管是熟齡或青春可人的妳，畫上甜美漿果柔嫩感唇膏，想必桃花運要好，就該選這樣的色系。

「奢華慾望訂製唇膏」單支售價1,500元，3月1日於全台雅詩蘭黛專櫃上市，凡購買一支奢華慾望訂製唇膏，就送限量慾望手拿鏡。

女王樂透
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