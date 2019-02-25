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奧斯卡／造型超霸氣！女神卡卡首戴傳奇黃鑽現身紅毯

2019-02-25 18:47聯合報 記者曾智緯╱即時報導

珠寶、鑽石永遠都是女星撐出氣勢的最佳單品，因此當知道要出席奧斯卡金像獎頒獎典禮之際，不只要找好戰袍，更是要準備好身上配戴的飾品，因為每個動作之間，都將會是亮點。

這一次奧斯卡紅毯之最堪稱是女神卡卡（Lady Gaga）所穿戴的Tiffany傳奇黃鑽項鍊，重達128.54克拉，是自發現141年後首次於頒獎典禮亮相，而其原石也是至今已知，現存最大的黃色彩鑽。這顆寶石於1877年在南非金柏利鑽石礦區出土，次年就由Tiffany的創辦人買下，之就經過切割其刻面更較傳統58刻面的明亮式切割鑽石，還多出24個，達到前所未見的82刻面，因此火光更為奪目。另外，穿戴少見珠寶的還有金獎影后茱莉亞羅勃茲，她今年以頒獎人身份盛裝出席，搭配了CINDY CHAO The Art Jewel最具品牌代表性的四季系列樹枝手環以及建築系列孔克珠耳環，展現藝術珠寶特色。

擔任頒獎人的莎拉波羅森（Sarah Paulson）以一身摩登時尚的桃紅色禮服現身紅毯，上身的圓領斗篷設計有著海瑞溫斯頓（Harry Winston）錦領頂級珠寶系列Guipure鑽石項鍊加以點綴，耳際上配戴圓形明亮式切工Micropave鑽石耳環，鮮明亮眼的打扮亦不落俗套。入圍最佳女配角的瑞秋懷茲則挑選了卡地亞（Cartier）的骨董珍藏系列胸針巧妙的變成頭飾，相當具有巧思。《瘋狂亞洲富豪》的陳靜（Gemma Chan）也在這次紅毯穿搭時，使用的寶格麗的DivasDream系列的祖母綠搭配鑽石耳環、手鍊與戒指，增添視覺焦點

CINDY CHAO The Art Jewel建築系列孔克珠耳環，18K黃金搭...
CINDY CHAO The Art Jewel建築系列孔克珠耳環，18K黃金搭配2顆梨形切割白鑽約20.28克拉、16顆孔克珠約7.39克拉。圖／CINDY CHAO提供
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CINDY CHAO The Art Jewel四季系列樹枝手環，18K白金搭...
CINDY CHAO The Art Jewel四季系列樹枝手環，18K白金搭配6顆橢圓形白鑽約4.25克拉。圖／CINDY CHAO提供
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陳靜配戴了寶格麗所提供的高級珠寶，出征2019奧斯卡金像獎紅毯。圖／摘自inst...
陳靜配戴了寶格麗所提供的高級珠寶，出征2019奧斯卡金像獎紅毯。圖／摘自instagram
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金獎影后茱莉亞羅勃茲配戴CINDY CHAO The Art Jewel四季系...
金獎影后茱莉亞羅勃茲配戴CINDY CHAO The Art Jewel四季系列樹枝手環以及建築系列孔克珠耳環。圖／CINDY CHAO提供
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女神卡卡配戴了本屆奧斯卡紅毯之最的Tiffany傳奇黃鑽。圖／Tiffany提供
女神卡卡配戴了本屆奧斯卡紅毯之最的Tiffany傳奇黃鑽。圖／Tiffany提供
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陳靜配戴的寶格麗Divas Dream頂級鑽石與祖母綠垂墜耳環。圖／Bvlgar...
陳靜配戴的寶格麗Divas Dream頂級鑽石與祖母綠垂墜耳環。圖／Bvlgari提供
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Tiffany傳奇黃鑽項鍊自出土141年以來，首度現身於頒獎典禮和紅毯。圖／Ti...
Tiffany傳奇黃鑽項鍊自出土141年以來，首度現身於頒獎典禮和紅毯。圖／Tiffany提供
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珠寶Tiffany
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