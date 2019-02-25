奧斯卡／造型超霸氣！女神卡卡首戴傳奇黃鑽現身紅毯

2019-02-25 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



珠寶、鑽石永遠都是女星撐出氣勢的最佳單品，因此當知道要出席奧斯卡金像獎頒獎典禮之際，不只要找好戰袍，更是要準備好身上配戴的飾品，因為每個動作之間，都將會是亮點。

這一次奧斯卡紅毯之最堪稱是女神卡卡（Lady Gaga）所穿戴的Tiffany傳奇黃鑽項鍊，重達128.54克拉，是自發現141年後首次於頒獎典禮亮相，而其原石也是至今已知，現存最大的黃色彩鑽。這顆寶石於1877年在南非金柏利鑽石礦區出土，次年就由Tiffany的創辦人買下，之就經過切割其刻面更較傳統58刻面的明亮式切割鑽石，還多出24個，達到前所未見的82刻面，因此火光更為奪目。另外，穿戴少見珠寶的還有金獎影后茱莉亞羅勃茲，她今年以頒獎人身份盛裝出席，搭配了CINDY CHAO The Art Jewel最具品牌代表性的四季系列樹枝手環以及建築系列孔克珠耳環，展現藝術珠寶特色。