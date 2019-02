奧斯卡/造型超霸氣!女神卡卡首戴傳奇黃鑽現身紅毯

2019-02-25 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



珠寶、鑽石永遠都是女星撐出氣勢的最佳單品,因此當知道要出席奧斯卡金像獎頒獎典禮之際,不只要找好戰袍,更是要準備好身上配戴的飾品,因為每個動作之間,都將會是亮點。

這一次奧斯卡紅毯之最堪稱是女神卡卡(Lady Gaga)所穿戴的Tiffany傳奇黃鑽項鍊,重達128.54克拉,是自發現141年後首次於頒獎典禮亮相,而其原石也是至今已知,現存最大的黃色彩鑽。這顆寶石於1877年在南非金柏利鑽石礦區出土,次年就由Tiffany的創辦人買下,之就經過切割其刻面更較傳統58刻面的明亮式切割鑽石,還多出24個,達到前所未見的82刻面,因此火光更為奪目。另外,穿戴少見珠寶的還有金獎影后茱莉亞羅勃茲,她今年以頒獎人身份盛裝出席,搭配了CINDY CHAO The Art Jewel最具品牌代表性的四季系列樹枝手環以及建築系列孔克珠耳環,展現藝術珠寶特色。