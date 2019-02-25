奧斯卡／亨利高汀帥翻紅毯 「黑豹」亮片裝好吸睛

2019-02-25 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



沒有意外的，黑色依舊是奧斯卡紅毯上，男星造型的最大公約數。不過願意花心思的人，還是能從材質、剪裁下手，像是《黑豹》的Chadwick Boseman以及尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）的穿搭都是同中求異的好示範。

面對這樣的大型典禮，正式晚宴西服當然還是最佳的選擇，不過卻容易流於沒記憶點跟無趣，只能憑藉個人魅力讓人留下記憶點。從金球獎一路陪榜到金像獎的大帥哥布萊德利庫柏，這次帶辣模女友伊蓮娜（Irina Shayk）和媽媽Gloria踏上第91屆奧斯卡紅毯，溫馨的畫面讓網友叫好。他身穿Tom Ford所設計的晚宴西服，搭配Christian Louboutin皮鞋、IWC腕表，是簡單又得體的造型。而《瘋狂亞洲富豪的》亨利高汀（Henry Golding），選擇了Ralph Lauren Purple Label的絲絨大翻領西裝登場，低調的華麗感，彷彿就像剛從電影中走出來一般。