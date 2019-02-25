新一波小籠包熱潮 樂天皇朝「滷肉飯小籠包」只送不賣

2019-02-25 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



一口咬下是滷肉飯，也是小籠包，這絕妙的好味道，是新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」慶祝來台邁入第四年，特別為台灣開發的專屬口味新菜色，且這款台灣期間限定的「滷肉飯小籠包」，只送不賣。

樂天皇朝表示，「滷肉飯小籠包」自2月28日至4月30日台灣期間限定於樂天皇朝信義店、大直店同步推出，只送不賣，活動期間來店用餐並點購八色小籠包，即可免費獲得一籠季節限定滷肉飯小籠包（每桌限贈一籠）。

不僅如此，慶祝大直分店新開幕，樂天皇朝還將在即將來臨的228連假首兩日（2月28日、3月1日），於大直店全館推出7折優惠，雙重驚喜。

樂天皇朝表示，為保留小籠包中的古早滷肉香，滷肉飯小籠包做法有別於傳統滷肉飯做法，不採用五花肉而是特別選用瘦肉比例較高的上等國產梅花肉，耗時挑筋處理再經過冷凍，讓肉質更Q耐煮，炒香的滷肉經過兩道爆炒與老抽醬油滷煮後，與招牌八色小籠包獨有的餡料基底以黃金比例混和。

而滷肉飯的米則選擇耐煮有嚼勁的長糯米，因此每籠蒸煮時間比經典八色小籠包多出20秒，蒸煮後滷肉與湯凍充分融合，米飯口感粒粒分明，另外以老抽醬油製成淡淡紅褐與原味雙色對比的雙色外皮，則維持經典18摺25克標準大小，每嚼一口都滿溢八色小籠包獨有的清雞湯凍、蔥薑汁等內餡湯汁，鹹香不膩，既是台灣民眾親切熟悉的滷肉飯與小籠包，混搭後又帶有新味覺衝擊。

值得一提的是，「滷肉飯小籠包」的構想，還是來自每次造訪台灣必吃滷肉飯的樂天皇朝創辦人蔡智勇，他此次並親自領軍研發，終於實現他想將樂天皇朝獨門手藝跨界融合台灣美食的想法。