親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

從《還願》維尼爭議，還原中國網民政治性格

新一波小籠包熱潮 樂天皇朝「滷肉飯小籠包」只送不賣

2019-02-25 17:27經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

一口咬下是滷肉飯，也是小籠包，這絕妙的好味道，是新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」慶祝來台邁入第四年，特別為台灣開發的專屬口味新菜色，且這款台灣期間限定的「滷肉飯小籠包」，只送不賣。

樂天皇朝表示，「滷肉飯小籠包」自2月28日至4月30日台灣期間限定於樂天皇朝信義店、大直店同步推出，只送不賣，活動期間來店用餐並點購八色小籠包，即可免費獲得一籠季節限定滷肉飯小籠包（每桌限贈一籠）。

不僅如此，慶祝大直分店新開幕，樂天皇朝還將在即將來臨的228連假首兩日（2月28日、3月1日），於大直店全館推出7折優惠，雙重驚喜。

樂天皇朝表示，為保留小籠包中的古早滷肉香，滷肉飯小籠包做法有別於傳統滷肉飯做法，不採用五花肉而是特別選用瘦肉比例較高的上等國產梅花肉，耗時挑筋處理再經過冷凍，讓肉質更Q耐煮，炒香的滷肉經過兩道爆炒與老抽醬油滷煮後，與招牌八色小籠包獨有的餡料基底以黃金比例混和。

而滷肉飯的米則選擇耐煮有嚼勁的長糯米，因此每籠蒸煮時間比經典八色小籠包多出20秒，蒸煮後滷肉與湯凍充分融合，米飯口感粒粒分明，另外以老抽醬油製成淡淡紅褐與原味雙色對比的雙色外皮，則維持經典18摺25克標準大小，每嚼一口都滿溢八色小籠包獨有的清雞湯凍、蔥薑汁等內餡湯汁，鹹香不膩，既是台灣民眾親切熟悉的滷肉飯與小籠包，混搭後又帶有新味覺衝擊。

值得一提的是，「滷肉飯小籠包」的構想，還是來自每次造訪台灣必吃滷肉飯的樂天皇朝創辦人蔡智勇，他此次並親自領軍研發，終於實現他想將樂天皇朝獨門手藝跨界融合台灣美食的想法。

蔡智勇說，「常常有人問我最喜歡甚麼樣的滷肉飯，現在只要來台灣的樂天皇朝就知道了」。

「滷肉飯小籠包」的構想，是來自每次造訪台灣必吃滷肉飯的樂天皇朝創辦人蔡智勇，他此...
「滷肉飯小籠包」的構想，是來自每次造訪台灣必吃滷肉飯的樂天皇朝創辦人蔡智勇，他此次並親自領軍研發，終於實現他想將樂天皇朝獨門手藝跨界融合台灣美食的想法。 樂天皇朝/提供
分享

滷肉飯樂天連假
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

這本台灣旅遊書 熱門借閱竟勝過京阪巴黎

2019-02-25 13:45

海底撈無極限「托嬰服務」 網驚：連嬰兒床都推出來！

2019-02-25 17:35

奧斯卡／亨利高汀帥翻紅毯 「黑豹」亮片裝好吸睛

2019-02-25 17:33

莓果飲料加辣椒汁喝過嗎？美式餐廳11款「粉辣」新菜

2019-02-25 17:13

奧斯卡／女神卡卡黑的好亮眼 莎莉賽隆露美背耍心機

2019-02-25 16:40

日本和菓子源吉兆庵改裝開幕 福袋、限定口味明開搶

2019-02-25 15:48

「接睫毛後容易掉？」養成5種習慣 睫毛不掉又超捲翹

2019-02-25 15:15

超商也有現烤PIZZA！達美樂全球首間複合店登場

2019-02-25 14:32

「髮肌」保養新觀念 提升頭皮地位

2019-02-25 13:47

木村光希Kōki下月襲台 捧場寶格麗頂級珠寶展

2019-02-25 11:51

都會女性新選擇！Leverpresso濃縮咖啡機品酌你的Me Moment！

2019-02-25 10:42

珊瑚橘、奶茶色、輕烘焙堅果…暖意彩妝上臉

2019-02-25 00:19

表展車展遊艇秀 邁阿密奢華饗宴

2019-02-25 00:15

迪士尼時尚熱 小飛象萌力全開

2019-02-25 00:10

永福樓江浙菜起家 當年是政商名流聚會首選

2019-02-25 00:02

永福樓最後一夜 老主顧懷舊追味 座無虛席

2019-02-24 23:59

還沒出門上班，已經厭煩－「微笑憂鬱者」才懂的5件事，妳中幾項？

2019-02-24 21:52

41年永福樓熄燈！賓客不捨：我的滿月酒就在這

2019-02-24 21:38

228賞櫻！中部5處櫻花最新花況 有機會遇見櫻吹雪

2019-02-24 16:56

2019日本櫻花情報 京都五大賞櫻景點

2019-02-24 16:33

Roberto Cavalli、Missoni大膽玩色 既時髦又年輕化

2019-02-24 15:19

開學季收心操 雀巢早餐脆片推出UNO限定包裝

2019-02-24 14:48

米蘭時尚周／張震、娜歐蜜華茲捧場ARMANI合併大秀

2019-02-24 14:28

加航楓賞食尚月 會員享遠東cafe美食節85折

2019-02-24 14:08

保健看過來／洗臉洗過頭 帥臉變月球表面

2019-02-24 13:22

台北國際書展書展大獎 聯經最大贏家

2019-02-24 13:06

限定3天！米其林八星主廚來台客座 四手聯彈12道菜

2019-02-24 12:59

來衛武營聽泰武古謠傳唱 試用清代瓷杯喝茶

2019-02-24 12:58

看夜半鼓聲顛覆布萊希特 聽倫敦愛樂奏新聲

2019-02-24 12:55

陳庭妮傳授「30歲女人小心機」　化妝打亮這邊桃花不斷

2019-02-24 12:54

簡直仙女下凡！張鈞甯穿「清涼」印花洋裝不怕冷

2019-02-24 07:18

居家賣場換季出清 下殺銅板價

2019-02-23 23:26

Hello Kitty 45周年限量「夢幻逸品」！康是美加價購快衝一波

2019-02-23 22:57

和木村光希同場 蔡依林化身知性女作家？

2019-02-23 17:44

酒井法子Dinner Show來了！台北福華吃住秀全包

2019-02-23 17:36

紅酒喝到飽＋鵝肝醬！「無法清醒完賽」的紅酒馬拉松

2019-02-23 15:15

隆乳可能導致淋巴癌？ 醫師：以西方國家為多

2019-02-23 15:10

三宅一生全新布料 穿衣服像捏麵團一樣自由發揮

2019-02-23 14:05

開學囉！「神奇小物」打造個性化私密小窩

2019-02-23 13:40
看更多

熱門文章

兒喊沒錢66歲母扛蔬菜台北→台南 媳婦嗆婆：全身都細菌

2019-02-25 10:48

偽低薪族、窮忙族、富忙族 5大薪資族群你是哪一族？

2019-02-25 10:00

41年永福樓熄燈！賓客不捨：我的滿月酒就在這

2019-02-24 21:38

唐綺陽星座運勢週報：射手開始計畫賺錢 魔羯有翻轉人生大事

2019-02-25 07:28

搭接駁車等3小時…台灣燈會輸運 228連假備戰

2019-02-24 23:42

二月強颱代表今年台灣颱風多？彭啟明這麼說

2019-02-25 07:47

一天雨一天晴 未來一周天氣看這裡

2019-02-24 22:45

全球唯一！小七聯手達美樂 來超商就能吃現做現烤披薩

2019-02-25 13:10

今日星座運勢／巨蟹微笑獲異性青睞 開源的好時機

2019-02-25 00:00

台灣黑熊首訪玉山塔塔加 翻垃圾桶留足跡

2019-02-25 00:03

法媒：台北為街頭小吃之都 5歐元可飽餐

2019-02-25 11:00

天氣回溫不明顯 連假才會春暖花開

2019-02-24 19:29

壓力大、免疫降 「皮蛇」病人暴增

2019-02-25 03:16

【手足之情】劉雲英／當我們睡在一起

2019-02-25 06:00

銅板準備好 貓纜縣市銅板價優惠3月4日開始

2019-02-25 12:35

幼稚園畢業照拍成「歌廳秀」 家長分享自家黑歷史

2019-02-25 10:03

南部喜宴從不讓人失望 霸氣菜色與「一人一桶冰淇淋」網友驚嘆

2019-02-25 16:28

雪山積雪10公分 比上波厚一倍

2019-02-25 00:42

還沒出門上班，已經厭煩－「微笑憂鬱者」才懂的5件事，妳中幾項？

2019-02-24 21:52

【生活點滴】蔡怡怡／打開生命的窗

2019-02-25 06:00

挨批史上最爛…台北燈節400萬人賞燈 創新高

2019-02-24 23:49

一見寶寶直接推出「嬰兒床」 母：海底撈服務超狂

2019-02-25 16:20

【童言童語】蔡宛芳／那青草呢？

2019-02-25 06:00

兒童醫材缺貨 醫憂「連武器都沒有，如何打仗？」

2019-02-25 00:42

健康一點靈／雷射切除攝護腺 時間短不出血

2019-02-24 23:15

後頸厚粗有如豬頭皮 檢查竟是晚期頭頸癌

2019-02-25 10:25

永福樓最後一夜 老主顧懷舊追味 座無虛席

2019-02-24 23:59

外國人超愛！伯朗咖啡紅遍歐洲 他讚：和星巴克同櫃

2019-02-25 17:52

愛吃海鮮、火鍋 男子痛風又長出痛風石

2019-02-25 12:23

雪山今年第二場雪 圈谷成美麗銀白世界

2019-02-24 18:35

這本台灣旅遊書 熱門借閱竟勝過京阪巴黎

2019-02-25 13:45

全台哪個縣市最愛進圖書館？高雄市民拔頭籌

2019-02-25 12:30

雙琴俠與台北市民交響樂團 共譜音樂活力！

2019-02-24 18:54

胸背痛到像被刀割 男子就醫發現急性主動脈剝離

2019-02-25 11:25

少子市場小 急重症兒童醫材匱乏

2019-02-24 18:57

敗血症篩檢要3天 新方法僅3分鐘

2019-02-24 19:31

山友注意！ 登山留廚餘將影響台灣水鹿健康

2019-02-25 07:42

嘉義地震規模3.7 最大震度3級

2019-02-24 22:11

奧斯卡／女神卡卡黑的好亮眼 莎莉賽隆露美背耍心機

2019-02-25 16:40

變種捕獸斷指夾爆頭 各大網拍通路都有賣

2019-02-25 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top