莓果飲料加辣椒汁喝過嗎？美式餐廳11款「粉辣」新菜

2019-02-25 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台灣餐飲市場競爭激烈，為了博得消費者青睞，業者無不出奇招搶客。TGI FRIDAYS與百年辣椒汁TABASCO合作，推出獨創食譜，包含辣起司搖滾龍捲風、搖擺煙燻炭烤豬肋排等，還有多款加入辣椒汁的創意飲料，2月26日到4月22日間上市，拍照打卡再送行動電源、瓷盤，或有機會抽中3,000元禮券。

TGI FRIDAYS於2月26日到4月22日間推出與TABASCO聯名菜肴及飲料，總共有11道，其中，菜肴主打「辣搖滾精神」，以不同口味的辣椒汁為基底，像是紅椒汁、煙燻辣椒汁、青椒汁等，加入在脆餅或豬肋排等，做成以馬鈴薯的辣起司搖滾龍捲風、動滋動滋雞肉脆餅沙拉、搖擺煙燻炭烤豬肋排、超級巨星拼盤。另有異國風味泰瘋狂酸辣海鮮麵，則是搭配辣度最高的哈巴尼羅辣椒汁，再加入椰汁做成酸辣醬料，吃起來更是開胃。價位落在330元到1,090元間

除了菜肴外，TGI FRIDAYS推出加入辣椒汁的飲品，沒有酒精類的飲品，包含巧克力牛奶特調熱力紅、柑桔及柳丁為基調，再加入蘇打氣泡水及紅椒汁的辣桔泡泡，以及葡萄柚汁及覆盆子糖漿為基底做的辣莓子樂園等，皆有辣味在其中，卻又辣得很很協調，打破辣椒汁一定只能配鹹食的印象。平均價格為180元左右。