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奧斯卡／女神卡卡黑的好亮眼 莎莉賽隆露美背耍心機

2019-02-25 16:40聯合報 記者曾智緯╱即時報導

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮的紅毯造型，依舊是各個女星的修羅場，不只要比美、比行頭更要比氣勢。這一次粉色和金屬光澤為主要趨勢，因此影后海倫米蘭（Helen Mirren）的多色層疊禮服十分討喜，而女神卡卡（Lady Gaga）則挑選了少見的黑色禮服，意外成為最大亮點。

雖然粉色禮服和「金縷衣」是本屆奧斯卡紅毯的主要趨勢，但能駕馭的好的人不多，還會被衣服吞沒成為造型災難。不過，走過大大小小紅毯的海倫米蘭可沒有這樣的煩惱，她在紅毯上身穿了Schiaparelli多層雪紡紗構成的禮服，一層層的堆疊色彩效果，搭配她的短髮，既回春又俏麗。而且戴上了Harry Winston的大件鑽石項鍊，十分畫龍點睛。女神卡卡雖然最後還是沒拿到后座，不過她的黑色Alexander McQueen曳地禮服，還是讓她獲得不少媒體、時尚評論家的讚賞，誇張的收腰設計跟皮手套，大概只有曾造型百變的她能駕馭。

時常以紅毯最美造型搶佔版面的莎莉賽隆同樣是出奇招，以水藍色高領、長袖的長尾禮服現身，並搭配了寶格麗的Serpenti系列珠寶，十分典雅又大方。乍看之下這樣的造型略顯保守，但沒想到最大的焦點在她一轉身則表露無遺，鏤空大挖背的設計，烘托出莎莉賽隆的好身材。而華裔最美的代表則為楊紫瓊，她挑選了Elie Saab的刺繡、亮片點綴的低胸高級訂製禮服，大秀事業線，果然在紅毯上光芒四射。不僅如此，她手上還配戴Chopard提供的特殊手鐲、並帶著Roger Vivier手拿包接受媒體訪問，當然楊紫瓊還是沒有忘記最愛的RICHARD MILLE腕表，舉手投足之間都充滿魅力。

艾美亞當斯（Amy Adams）的白色帶有宛如鱗片般設計的Versace訂製禮服，也是本次紅毯少見的配色之一。罩杯式的胸線剪裁，凸顯了性感的部分，同時還戴了Cartier的骨董鑽石項鍊，頗有好萊塢黃金年代的氛圍。人稱「龍后」的Emilia Clarke長相甜美，身形略微嬌小，因此服裝挑選很受限，因此Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造了這身帶有金屬光澤感的禮服，沒有過多繁複的設計，僅用了抓皺的方式帶出俐落感，Niwaka Collections的長串式耳環，也修飾了臉部線條，整體造型看起來更修長。

海倫米蘭身穿了Schiaparelli多層雪紡紗構成的禮服，一層層的堆疊色彩效果...
海倫米蘭身穿了Schiaparelli多層雪紡紗構成的禮服，一層層的堆疊色彩效果，搭配她的短髮，既回春又俏麗。圖／達志
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Emilia Clarke身穿Balmain設計師Olivier Roustei...
Emilia Clarke身穿Balmain設計師Olivier Rousteing為她量身打造了這身帶有金屬光澤感的禮服。圖／達志
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莎莉賽隆以水藍色高領、長袖的長尾禮服現身，並搭配了寶格麗的Serpenti系列珠...
莎莉賽隆以水藍色高領、長袖的長尾禮服現身，並搭配了寶格麗的Serpenti系列珠寶，十分典雅又大方，但焦點藏在背後。圖／美聯社
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楊紫瓊挑選了Elie Saab的刺繡、亮片點綴的低胸高級訂製禮服、配戴Chopa...
楊紫瓊挑選了Elie Saab的刺繡、亮片點綴的低胸高級訂製禮服、配戴Chopard提供的珠寶、並帶著Roger Vivier手拿包以及最愛的RICHARD MILLE腕表。圖／美聯社
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艾美亞當斯的白色Versace訂製禮服，也是本次紅毯少見的配色之一。罩杯式的胸線...
艾美亞當斯的白色Versace訂製禮服，也是本次紅毯少見的配色之一。罩杯式的胸線剪裁，凸顯了性感，頗有好萊塢黃金年代的氛圍。圖／美聯社
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女神卡卡的黑色Alexander McQueen曳地禮服，有著誇張的收腰設計跟皮...
女神卡卡的黑色Alexander McQueen曳地禮服，有著誇張的收腰設計跟皮手套。圖／Tiffany提供
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米蘭衣服
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