奧斯卡／女神卡卡黑的好亮眼 莎莉賽隆露美背耍心機

2019-02-25 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮的紅毯造型，依舊是各個女星的修羅場，不只要比美、比行頭更要比氣勢。這一次粉色和金屬光澤為主要趨勢，因此影后海倫米蘭（Helen Mirren）的多色層疊禮服十分討喜，而女神卡卡（Lady Gaga）則挑選了少見的黑色禮服，意外成為最大亮點。

雖然粉色禮服和「金縷衣」是本屆奧斯卡紅毯的主要趨勢，但能駕馭的好的人不多，還會被衣服吞沒成為造型災難。不過，走過大大小小紅毯的海倫米蘭可沒有這樣的煩惱，她在紅毯上身穿了Schiaparelli多層雪紡紗構成的禮服，一層層的堆疊色彩效果，搭配她的短髮，既回春又俏麗。而且戴上了Harry Winston的大件鑽石項鍊，十分畫龍點睛。女神卡卡雖然最後還是沒拿到后座，不過她的黑色Alexander McQueen曳地禮服，還是讓她獲得不少媒體、時尚評論家的讚賞，誇張的收腰設計跟皮手套，大概只有曾造型百變的她能駕馭。

時常以紅毯最美造型搶佔版面的莎莉賽隆同樣是出奇招，以水藍色高領、長袖的長尾禮服現身，並搭配了寶格麗的Serpenti系列珠寶，十分典雅又大方。乍看之下這樣的造型略顯保守，但沒想到最大的焦點在她一轉身則表露無遺，鏤空大挖背的設計，烘托出莎莉賽隆的好身材。而華裔最美的代表則為楊紫瓊，她挑選了Elie Saab的刺繡、亮片點綴的低胸高級訂製禮服，大秀事業線，果然在紅毯上光芒四射。不僅如此，她手上還配戴Chopard提供的特殊手鐲、並帶著Roger Vivier手拿包接受媒體訪問，當然楊紫瓊還是沒有忘記最愛的RICHARD MILLE腕表，舉手投足之間都充滿魅力。