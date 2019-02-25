日本和菓子源吉兆庵改裝開幕 福袋、限定口味明開搶
精緻、美味的日式和菓子，是許多遊客造訪日本必買的伴手禮。在日本國内以高級和菓子店聞名的「源吉兆庵」，來台25年，共有8家分店，是台灣和菓子市場之翹楚。其中，位於SOGO百貨忠孝館B2的櫃位重新改裝，將於2/26全新開幕，為感謝台灣消費者支持，同步推出門市獨家商品與限量100袋的超值福袋。
「源吉兆庵」1947年在日本岡山創立，當時名為「桃乃屋本舗」，第一代經營者岡田寅太郎在岡山用小小的攤車販賣著傳統和菓子；1977年由第二代擴大營業規模，並更名為「源吉兆庵」，販售商品以「日本的四季、美、季節感」為訴求主軸，充滿時代感設計的商品，衍生出源吉兆庵的店舗特色。
在日本國内，源吉兆庵集團總計約有350家店舗，擁有日本和菓子界的龍頭地位；海外分店除了台灣之外，紐約、洛杉機、倫敦、新加坡、香港、曼谷、上海等，約有40家店舗。台灣門市商品以日本直輸，並隨季節、傳統文化節慶與日本同歩銷售。來台25年，最受台灣消費者歡迎的前三名和菓子，包括第一名日式銅鑼燒「津弥」共計售出150萬個；第二名「織部錦」則售出90萬個；第三名「白桃ぜりぃ」，雖然一塊果凍就要價台幣450元，25年來銷售竟高達50萬個，累積起來的高度超過台北101，和菓子的魅力可見一斑。
留言