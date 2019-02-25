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「接睫毛後容易掉？」養成5種習慣 睫毛不掉又超捲翹

2019-02-25 15:15聯合報 記者劉小川╱即時報導

對於女生來說，想要起床化妝省時間，大多數人都會選擇「接睫毛」這條路。但也總是最擔心，接了睫毛後的問題，例如：可能在卸妝時候就會掉、不能揉眼睛也會掉、睡覺起來就不翹。要如何讓接睫毛維持得更長久呢？下面幾件事情要特別注意囉！

用卸妝水，不要用卸妝油

盡可能避開使用卸妝油來卸眼妝，因為接睫毛的膠水碰到油脂可能會失去黏性，所以姐妹們在卸妝時，建議可以用棉花棒沾卸妝水擦乾淨，卸掉睫毛空隙間的彩妝，並以水性的卸妝來取代。

吸去眼周過多油脂很重要

夏天的皮膚油脂分泌較多，可以在眼周附近，用面紙輕輕地按壓，吸走過多的油脂。也要注意，在使用眼部的保養品時，盡量不要太接近妳接睫毛膠處。

使用睫毛梳，整理毛流

每次睡醒，睫毛總是凌亂不已，建議早上洗臉時，千萬不要過度的搓揉眼睛。洗臉後，將眼周的水分，輕輕的壓乾，再用睫毛梳，整理毛流即可（若有黏著，也輕輕的梳開）。

遇到糾結時，別用蠻力

刷睫毛膏時，可能會因為過多的睫毛膏結塊，而感覺困擾。記得別用手拔下來，可能會造成原本的睫毛，加上假睫毛都一起被妳拔下來，出門約會要是多一個空洞，可就不美了唷！若已經無法挽救，就乖乖去找接睫毛師補救吧～

如果妳睡覺通常都是側躺，都睡同一側，就會發現自己的睫毛好像某一邊，掉得特別快，建議可以改成「正躺」來改善，壓到亂七八糟的問題。

睫毛保持乾燥，是最大重點

最後提醒，洗完臉後，還是需要拿棉花棒輔助，把睫毛的周圍輕輕拭乾，若是沒有習慣用棉花棒，就將面紙對折，在睫毛的根部，輕輕的把水分帶走（注意別碰到眼球），讓接睫毛膠保持乾燥，才能夠真正的讓「接睫毛」，變成一件簡單而不麻煩的事情喔！

遇到糾結時，別用蠻力，使用睫毛梳，整理毛流。圖／摘自 pexels
遇到糾結時，別用蠻力，使用睫毛梳，整理毛流。圖／摘自 pexels
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盡可能避開使用卸妝油來卸眼妝，因為接睫毛的膠水碰到油脂可能會失去黏性。圖／摘自 ...
盡可能避開使用卸妝油來卸眼妝，因為接睫毛的膠水碰到油脂可能會失去黏性。圖／摘自 pexels
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夏天的皮膚油脂分泌較多，可以在眼周附近，用面紙輕輕按壓，吸走過多的油脂。圖／摘自...
夏天的皮膚油脂分泌較多，可以在眼周附近，用面紙輕輕按壓，吸走過多的油脂。圖／摘自 pexels
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讓接睫毛膠保持乾燥，才能夠真正讓「接睫毛」，變成一件簡單而不麻煩的事情喔！圖／摘...
讓接睫毛膠保持乾燥，才能夠真正讓「接睫毛」，變成一件簡單而不麻煩的事情喔！圖／摘自 pexels
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