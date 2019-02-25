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超商也有現烤PIZZA！達美樂全球首間複合店登場

2019-02-25 14:32聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

熱騰騰現烤披薩，現在在超商也能吃得到！台灣達美樂與7-ELEVEN歷經一年時間，共同開發出全球首創7-ELEVEN X 達美樂複合店。透過現作現烤的披薩，滿足龐大的即食市場需求。首家複合店選在台北市信義區忠孝東路及基隆路交叉口的松高門市登場，達美樂表示，複合店型今年度陸續將在北中南部登場，全台民眾都可以享受到創新的服務。

首間複合店型針對超商族群設計了6種披薩口味，搭配達美樂轟炸雞腿及香烤腿排，共有６吋及９吋兩種披薩尺寸可選配副食組成套餐，價格也十分親民，從單點披薩的89元到組合餐219元，滿足超商各種型態的客人。雙方品牌除了複合店的結合外，也針對客席區重新進行規劃DINE IN專區，讓消費者購買完披薩後，也能立即趁熱享用。

達美樂表示，7-ELEVEN X 達美樂複合店和其他既有達美樂門市一樣採用Open Kitchen，開放式廚房讓消費者可以一眼清楚的看見現烤現作的流程。披薩由職人現做，引進特殊烘烤設備將製程縮短，更符合超商客人便利、快速特性。這次透過在7-ELEVEN店內設置達美樂複合店，正式開啟了內用的消費模式，快速現作出爐，讓客人在專屬的客座區食用，感受到達美樂現做披薩的美味。

7-ELEVEN X 達美樂複合店開幕優惠

第一重: 2月25日至3月3日期間，購買任一披薩，與Domino‘s 和OPEN小將的披薩盒拍照打卡，並上傳臉書或IG，即贈送6吋夏威夷免費披薩券1張，每日限量30張，數量有限，送完為止。

第二重: 2月25日至3月10日期間， 6吋壽喜牛龍蝦海陸雙享及蜜汁豬龍蝦海陸雙享披薩，嘗鮮特惠價88元/個(原價109元/個)。

引進特殊烘烤設備將製程縮短。圖／達美樂提供
引進特殊烘烤設備將製程縮短。圖／達美樂提供
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針對客席區規劃DINE IN專區，讓消費者購買完可趁熱享用。圖／達美樂提供
針對客席區規劃DINE IN專區，讓消費者購買完可趁熱享用。圖／達美樂提供
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全新複合店型，正式開啟了達美樂內用的消費模式。圖／達美樂提供
全新複合店型，正式開啟了達美樂內用的消費模式。圖／達美樂提供
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