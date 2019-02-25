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這本台灣旅遊書 熱門借閱竟勝過京阪巴黎

2019-02-25 13:45聯合報 記者何定照╱即時報導

國家圖書館今公布2018年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，在全台公共圖書館借閱排行榜方面，國圖指出，語言文學類仍是全民熱愛，借閱冊數占年度總借閱量的49.95%。性別解析方面，女性讀者借閱冊數占全總數61%。

圖書借閱排行榜顯示，《哈利波特》高居第一，其他前九名除了日本心理勵志書岸見一郎《被討厭的勇氣》外，全是武俠小說。

前20名中，武俠小說也占12個席次，但旅遊及史地類圖書首次擠進年度排行榜，成為年度暢銷榜驚奇。其中《愛台玩觀光工廠100＋》名列熱門借閱第15名，比日本京阪神、巴黎還夯，引人驚奇。台大歷史系教授呂世浩的《秦始皇：一場歷史的思辨之旅》排名17，也創下歷年來罕見的史地類圖書進入年度熱門排行榜紀錄。

在各類別榜方面，語言文學類日本推理小說家東野圭吾有6部作品入榜，成為該類年度最有魅力作家。吳明益小說《單車失竊記》是第1本入圍「國際曼布克獎」的台灣長篇小說，首度入榜，排名第17，也很不易。台北市長柯文哲《白色的力量》排名第18名。

武俠小說以黃易、金庸、鄭丰三雄稱霸，黃易《日月當空》已第5年蟬聯本榜冠軍，金庸則有9部作品入榜，可謂最大贏家。

非文學類排行方面，嚴長壽《在世界地圖上找到自己》奪得冠軍。嬰幼兒及學童書方面，翻譯作品最受喜愛，本土創作由劉旭恭、陳致元和陳麗雅3位作家的《誰的家到了？》、《小豬乖乖》、《我的蔬菜寶寶》也取下3席。電子書以九把刀的《冰箱》奪冠。

國家圖書館今公布2018年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告。圖╱教育部提供
國家圖書館今公布2018年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告。圖╱教育部提供
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