全球唯一！小七聯手達美樂 來超商就能吃現做現烤披薩

2019-02-25 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



超商複合店再進化！瞄準快速、美味、口味變化多的披薩，7-ELEVEN今宣布聯手「達美樂」，推出全球第一家達美樂與超商結合的全新店型，打造全球最迷你的手作現烤披薩生產線，消費者點餐後，現場從拍麵、放上新鮮餡料、進烤箱快速烘烤，主打「3分鐘新鮮現做」，讓消費者輕鬆享受剛出爐的牽絲美味。

7-ELEVEN觀察到國內現烤披薩市場規模約80億元，近年更以10%速度逐年成長，快速製作、新鮮現烤、價格合理是消費者最關注的3項味蕾指標。「7-ELEVEN × 達美樂複合店」共推出美式夏威夷、蜜汁珍豬、日式壽喜燒牛肉、龍蝦沙拉、壽喜牛龍蝦海陸雙享，以及蜜汁豬龍蝦海陸雙享等6款最受消費者青睞的披薩口味，以6吋個人小尺寸及9吋雙人共享披薩為主，加上轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食配餐，共有多達40種搭配選擇，價格從59元至218元，現場還有汽水機，共有可樂、雪碧、檸檬紅茶3種飲品，搭配披薩組合價還可現折10元。

7-ELEVEN × 達美樂複合店選在台北市信義區忠孝東路及基隆路交叉口的松高門市，屬於商業、文教、辦公混合型商圈，擁有許多的年輕學生及上班族客群，門市營業面積多達85坪，其中5坪大的達美樂複合店採用開放式廚房、披薩職人現做，更備有舒適的座椅休憩專區可坐下來舒適用餐，除了提升午、晚餐即食商機外，推估也能帶動冷藏、碳酸、及茶飲品銷售成長。