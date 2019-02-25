小七開賣達美樂披薩 3分鐘熱燙上桌89元起

2019-02-25 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



強強聯手又一發！7-ELEVEN今（25）日正式宣布與達美樂合作，位在台北信義區的「7-ELEVEN X達美樂複合店」全新亮相，聯手晶華酒店集團旗下的「達美樂」披薩，不僅是7-ELEVEN首度與集團外品牌複合展店，也是全球第一家達美樂與超商結合的全新店型。在這間全球最迷你的達美樂門市，手作現烤披薩3分鐘就能夠熱燙上桌。

國內現烤披薩市場規模約80億元，近年以10%速度逐年成長，快速製作、新鮮現烤、價格合理是消費者最關注的三項味蕾指標。「7-ELEVEN X達美樂複合店」歷經近一年的籌備規劃，設計出6款最受消費者青睞的披薩，與轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食，是達美樂針對7-ELEVEN全新複合店開發的新菜單，價格在59元至218元。

「7-ELEVEN X達美樂複合店」選在台北市信義區忠孝東路及基隆路交叉口的松高門市，看準此門市屬於商業、文教、辦公混合型商圈，擁有許多的年輕學生及上班族群，單日一天來客數更可突破1500人，消費需求龐大，加上門市營業面積多達85坪、格局完整，更備有舒適的座椅休憩專區可即時用餐。

7-ELEVENX達美樂複合店，將店型設計成達美樂全新的「劇場式」門市，採用開放式廚房、披薩職人現做、開闊的用餐區、大螢幕電視及自助點餐等元素，讓消費者可一目了然看見現烤現作的流程，猶如欣賞一場秀，更容易吸引民眾進店消費。