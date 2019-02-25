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貴到頂天！華為摺疊手機超薄亮相 支援5G價格飆破8萬

2019-02-25 02:35聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

看起來超炫技的摺疊手機，不管買不買得起，都令人相當好奇。繼三星前幾天發表的Galaxy Fold之後，華為也在西班牙巴賽隆納正式展示了螢幕更大、機身更薄的摺疊手機Mate X，預計2019年中正式推出。

Mate X採用與Galaxy Fold截然不同的向外摺疊設計，單側還保留了一條凸起的「把手」安置3顆主鏡頭與Type-C插槽，摺疊起來時正面螢幕6.6吋、背面螢幕6.38吋、打開後則可變成8吋大螢幕，極窄邊框設計，讓Mate X打開後就像是平板一樣，重點是展開後的機身僅有5.4mm非常薄，比最新的iPad Pro還要再薄上一些，現場也演示了切割畫面、多工處理還有自拍、拍照的應用，展現摺疊手機的使用彈性。

而Mate X另外一個重要賣點則是支援5G，強大的通訊能力號稱下載1GB影片內容只要3秒鐘。另外，4,500mAh的大容量電池，以及連筆電都可以充的55W快充充電器，還有雙實體卡槽的設計，更讓Mate X特別適合1秒鐘幾十萬上下、往來世界各地差旅的行動辦公商務人士使用。

如果你對Galaxy Fold台幣約6萬元的定價感到驚訝，這款Mate X可能會讓你更掉下巴，定價2,299歐元、折合台幣飆破8萬元的天價，考驗著消費者對擁有最新科技的渴望程度。

Mate X展開後的機身僅有5.4mm非常薄。圖／摘自發表會
Mate X展開後的機身僅有5.4mm非常薄。圖／摘自發表會
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Mate X打開後的螢幕既大又薄。圖／摘自發表會
Mate X打開後的螢幕既大又薄。圖／摘自發表會
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Mate X建議售價2,299歐元，折合台幣飆破8萬元。圖／摘自發表會
Mate X建議售價2,299歐元，折合台幣飆破8萬元。圖／摘自發表會
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即使摺疊起來，Mate X的螢幕也比iPhone XS Max還要大。圖／摘自發...
即使摺疊起來，Mate X的螢幕也比iPhone XS Max還要大。圖／摘自發表會
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3顆主鏡頭設置在「把手」上，自拍、拍照都能即時預覽畫面。圖／摘自發表會
3顆主鏡頭設置在「把手」上，自拍、拍照都能即時預覽畫面。圖／摘自發表會
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Mate X打開後可變成8吋大螢幕。圖／摘自發表會
Mate X打開後可變成8吋大螢幕。圖／摘自發表會
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