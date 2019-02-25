貴到頂天！華為摺疊手機超薄亮相 支援5G價格飆破8萬

2019-02-25 02:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



看起來超炫技的摺疊手機，不管買不買得起，都令人相當好奇。繼三星前幾天發表的Galaxy Fold之後，華為也在西班牙巴賽隆納正式展示了螢幕更大、機身更薄的摺疊手機Mate X，預計2019年中正式推出。

Mate X採用與Galaxy Fold截然不同的向外摺疊設計，單側還保留了一條凸起的「把手」安置3顆主鏡頭與Type-C插槽，摺疊起來時正面螢幕6.6吋、背面螢幕6.38吋、打開後則可變成8吋大螢幕，極窄邊框設計，讓Mate X打開後就像是平板一樣，重點是展開後的機身僅有5.4mm非常薄，比最新的iPad Pro還要再薄上一些，現場也演示了切割畫面、多工處理還有自拍、拍照的應用，展現摺疊手機的使用彈性。

而Mate X另外一個重要賣點則是支援5G，強大的通訊能力號稱下載1GB影片內容只要3秒鐘。另外，4,500mAh的大容量電池，以及連筆電都可以充的55W快充充電器，還有雙實體卡槽的設計，更讓Mate X特別適合1秒鐘幾十萬上下、往來世界各地差旅的行動辦公商務人士使用。