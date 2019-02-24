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41年永福樓熄燈！郝龍斌、趙少康同桌品嚐最後佳餚

41年永福樓熄燈！賓客不捨：我的滿月酒就在這

2019-02-24 21:38聯合報 記者陳睿中╱即時報導

已經擁有41年歷史的江浙餐廳「永福樓」，在2月24日正式熄燈落幕。在最後一夜的晚餐時段，全場座無虛席，估計超過300人，還有不少賓客在現場排隊等候。另外包括前任台北市長郝龍斌、民進黨秘書長羅文嘉等人，也都前來用餐，台北市議員徐弘庭就透露「自己的滿月酒，就是辦在永福樓」。

相較於原本厚厚的一本菜單，永福樓因面臨歇業，考量部份餐點備料、準備時間的因素，所以在近一個月內僅提供約60道料理的特殊菜單，但也因未供應多項招牌大菜，所以最後一晚的客單價其實反而較平日低，但也明顯感覺出來客人留下用餐時間較平常久。

永福樓表示，在公布歇業消息之後，光2月就已經售出700多隻烤鴨，是平常3～4倍，其他如水晶肴肉、肴蹄等名菜，也是早早銷售完畢。現場排隊候位的過先生表示，永福樓食物品質好、價格實在，自己經常前來吃飯，趁著最後一晚前來品嚐港點，但是蔥油餅已經賣完了，很可惜。

對於永福樓歇業，郝龍斌感到相當遺憾。他表示，永福樓是全台北最好的江浙餐廳，自己最愛烤鴨、煨麵、肴肉等菜；永福樓的牛排，也比任何西餐廳都好吃。郝龍斌甚至透露，永福樓現任小老闆娘，過去曾是市府的新聞聯絡人，但因為郝龍斌常來永福樓用餐，引起小老闆對她積極追求，最後也成就這段姻緣。而羅文嘉則是最喜歡永福樓的清蒸牛腩，期待本次歇業只是暫時別離。

面對外傳的租金壓力導致歇業，永福樓陳羽珊表示，自己從未對外公布現在的租金，但是房東的開價，確實與永福樓的期望有所落差。也由於本次結束時間較倉促，所以今年暫時不會重新開業。雖然很遺憾，但會積極重新整隊，希望最快能在2020年重新開業。而永福樓員工們，也在晚間約20:30時，集體為現場賓客與長年支持的顧客，以深深的鞠躬獻上最後的感謝。

位於台北市忠孝東路四段的永福樓歇業熄燈。記者侯永全/攝影
位於台北市忠孝東路四段的永福樓歇業熄燈。記者侯永全/攝影
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永福樓熄燈，國民黨副主席郝龍斌(中)及中廣董事長趙少康(右三)等政界人士，共桌品...
永福樓熄燈，國民黨副主席郝龍斌(中)及中廣董事長趙少康(右三)等政界人士，共桌品嚐永福樓歇業前的最後一頓佳餚。記者侯永全／攝影
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永福樓熄燈，餐廳各部門主管鞠躬致意。記者侯永全／攝影
永福樓熄燈，餐廳各部門主管鞠躬致意。記者侯永全／攝影
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永福樓熄燈，老主顧在永福樓招牌前拍照留念。記者侯永全／攝影
永福樓熄燈，老主顧在永福樓招牌前拍照留念。記者侯永全／攝影
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郝龍斌羅文嘉烤鴨
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