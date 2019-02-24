劉以豪任觀光大使 最愛北海道的雪

2019-02-24 17:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



「國民男友」劉以豪今(24)日在日本觀光局主辦的 分享會中，和200多名粉絲分享日本旅遊經驗，他說北海道的雪是他的最愛，因為鬆軟又舒服。

劉以豪表示，第一次到日本北海道拍戲，就愛上了北海道的雪，鬆鬆軟軟的，就算跌倒了也不會疼；還有雪的博物館，推薦可以去拍網美照。當地的生魚片、帝王蟹，更是必吃的美食。

到北海道，也不是只有冬天才好玩，夏天的花海、露營、騎自行車及馬拉松等，也有不少值得體驗的主題旅遊行程。

日本觀光局今天在台中裕元花園酒店舉辦 旅遊分享會，由擔任觀光大使的劉以豪，介紹日本最北端的北海道，以及眾多人朝聖的關西地區等多個觀光景點，透過微電影的手法發掘日本多樣的觀光魅力，「玩出屬於我的日本」，創造更多有別以往的日本行。

日本台灣交流協會觀光交流組主任松田博和指出，去年台灣訪日旅客人數將近476萬人次、年增4.2％，今年1月更較去年同期成長10％，2月有農歷春節連假，預期也會有不錯的表現。

最近，台灣飛日本新增不少航線，包括亞航桃園-大阪、亞航日本飛名古屋，以及馬印航空即將開航的桃園飛札幌新千歲航班等，民眾可以有更多選擇。

自2003年起，日本觀光局為增加訪日旅客人數，推動「VISIT JAPAN CAMPAIGN(日本旅遊活動)」計畫，同時致力於形塑日本品牌及招攬旅客等事業，吸引世界各地遊客，實現觀光立國政策。

為推動上述計畫，今年持續以「玩出屬於我的日本」為主題，著重於北海道及關西地區進行一連串的推廣行銷。

第二波除介紹北海道之外，還加入關西的新景點，不管是個人還是團體行的旅遊方式，創造出有別以往的主題旅遊，企劃概念裡強調「經典景點玩出新鮮味，玩出屬於自己的日本」。

日本觀光局特別邀請劉以豪搭配同門師妹陳敬宣，前往日本拍攝微電影，今天邀請劉以豪出席，與民眾分享屬於他的日本私房景點，以及最新的日本旅遊資訊。