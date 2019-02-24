228賞櫻！中部5處櫻花最新花況 有機會遇見櫻吹雪

2019-02-24 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



受到全球氣候異常影響，今年冬天溫度較往年高，也使原本在這個時節就該盛開的櫻花花期延後，部分地區則反而受到影響提前，花期亂也讓遊客抓不準賞櫻時機。228連假即將到來，如果想趁假期前往賞櫻，依照目前花況推測，有不少櫻花景點的櫻花為盛開期，若運氣好還有機會可以看到櫻吹雪的美景。

武陵農場今年未受到暖冬影響，花況已達到顛峰的盛花期，包含兆豐茶園區、妙高櫻花台、桃園櫻花台及櫻桃楓林區等區域。此外，富野醫療站、茶莊前、隘口及古松武陵路沿側已出現櫻花雨花瓣飄落了，但即使飄落，花瓣落在樹梢上，仍不失美感。

2.阿里山國家風景區

阿里山國家風景區依照往年經驗，2月上中下旬分別是重瓣緋寒櫻、椿寒櫻、昭和櫻陸續盛開，但直到2月底這3種花況皆不佳，不少區域預計228期間會盛開，像是頂石棹、太和村、來吉部落、寒溪呢等，大約在2月25日起到3月初左右陸續盛開。

3.福壽山農場

福壽山農場櫻花今年不受到暖冬影響，富士櫻及昭和櫻已盛開，預計會持續盛開到2月底。另千櫻園的富士櫻同樣已經盛開達到8成，染井吉野櫻與大島櫻接力盛開。福壽山農場粉絲團po文表示，今年賞櫻期預計可到4月初。

4.九族文化村

九族文化村今年受到暖冬影響，原本在2月中呈現櫻花盛開情況，今年花苞遲遲不開花，加上雨量不夠充沛，使得櫻花目前才開了6成左右。園區預計，228連假期間應該會進入最美花期，可趁此時前去賞花。

5.泰安派出所