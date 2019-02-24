2019日本櫻花情報 京都五大賞櫻景點

2019-02-24 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



每年3、4月是日本櫻花盛開的季節，對於當地民眾而言，櫻花季是一年中最受矚目的花季，對台灣來說，旅客赴日人數也比去年同期成長10.5%，隨之而來的櫻花季節人數將更攀高峰。另外，今年日本最新櫻花前線預測出爐，根據日本Weathernews氣象機構預測，3月中天氣開始轉暖後，3/18將於全日本最早開花的東京搶先綻放，其中，京都更有五大不可錯過的賞櫻美景。

1.「宇治橋」櫻花樹下喝抹茶

位於日本京都盆地東南部的宇治市，以世界遺產寺廟平等院及宇治抹茶聞名，而宇治賞櫻最佳景點就在宇治川沿岸，尤其在宇治橋上上游，有約2,000株櫻花，每年3月下旬到4月上旬為盛開期。而「宇治川櫻花節」活動期間，縣立宇治公園將舉辦各式各樣的活動，像是各種特色小吃商店、宇治知名的陶器市集等，乘舟在櫻花下漫遊，也是遊客打卡必備活動之一。

2.「清水寺」京都訪櫻名勝

位於京都府京都市東山區清水的寺院，是京都三大賞夜櫻名所之首，千年古剎的清水寺在1994年被列入世界文化遺產。清水寺最大的特色是峭壁而建的平台，周邊更超過1,500株櫻花，皆是日本最常見的品種「染井吉野櫻」和「山櫻花」，透過漫步平台可眺望整個京都美景，另外，清水寺的三重塔及放生池與櫻花相互映襯，每個角度隨手拍即成名信片中的京都櫻花美景。

3.「祇園白川」賞夜櫻更迷人

位於京都市東山區的祇園白川，從大阪約1小時車程便可直達京都祇園，在石板路兩旁周邊環繞著約百株粉白「染井吉野櫻」及隨風搖曳的「枝垂櫻」，形成浪漫的櫻花隧道，穿著和服走過「祇園巽橋」別具風情。而白川南通這側依著河流散策，還有機會見到日本傳統舞妓的遊行表演，賞櫻的民眾千萬可別錯過。

4.「醍醐寺」尋幽訪古別錯過

有京都世外桃源之稱的醍醐寺，位於京都東南方的伏見區，搭乘JR從京都站出發半小時即可抵達。醍醐寺因豐臣秀吉的「醍醐花見」而成為賞花名所，院內約800株各色櫻花預測屆時櫻花會從3月下旬至4月上旬綻放，屆時更會有醍醐寺每年櫻花季的重要節目「豐太閣花見」，建議民眾可把握櫻花最盛期間，在醍醐寺魅力景點打卡留念。

5.「嵐山渡月」渡月橋漫步散心