吸引台客 澳旅局拓展女性親子銀髮客群

2019-02-24 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣一直是澳門第三大客源市場，為持續吸引台灣旅客前五硫，澳門旅遊局今年將持續拓展女性親子銀髮客群。

澳門旅遊局首席公關顧問梁吳蓓琳表示，根據澳門統計暨普查局的統計數據顯示，2018年入境澳門的台灣旅客為106萬餘人次，相較2017年微幅增長0.1%；過夜旅客有526,164人次，相較2017年減少了2.6%。雖然過夜旅客人數相較前一年略為減少，但重遊澳門兩次以上的台灣旅客卻是較2017年增加的，表示澳門對於台灣消費者具有一定的吸引力。

此外，隨著港珠澳大橋的開通，讓澳門往返珠三角其他城市的交通有更多元的選擇，業者在規劃產品時也能更彈性的運用澳門和香港的運能。澳門旅遊局與旅遊業者將會開發更多元的一程多站主題旅遊產品，帶動台灣旅客前往澳門旅遊。

統計資料顯示，2018年台灣入境澳門的女性旅客人數持續成長，其中，留宿澳門的女性旅客與男性旅客的人數比例較2017年更趨近於一比一，除此之外，年齡低於15歲的台灣旅客人數也呈現逐年增加的趨勢，顯示澳門旅遊局在女性與親子族群的推廣成效，面對家庭旅遊市場不斷的成長，以及女性在旅遊消費市場的影響力，女性與親子兩大族群仍然是推廣澳門旅遊持續拓展的目標。

而根據內政部的統計數字顯示，2018年台灣65歲以上的老年人口佔了總人口的14%以上，台灣已經正式邁入「高齡社會」，樂齡族的旅遊市場不容小覷，因此，針對逐漸成長的銀髮族群，澳門旅遊局也將擴大宣傳，並於2019年的上半年以樂齡族喜愛的文化元素為產品特色，推出澳門與江門的世遺文化之旅。

澳門在2017年榮獲聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」，今年也將持續深化「創意城市美食之都」的宣傳，在台灣市場的推廣部分，澳門旅遊局也將與台灣業者繼續共同合作推廣以美食為主題的澳門旅遊產品；結合粵港澳大灣區的旅遊資源，開發一程多站之美食之旅；並於2019年路展活動、旅展、及網路行銷宣傳中加入美食元素以推廣澳門旅遊及美食文化。