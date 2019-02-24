Roberto Cavalli、Missoni大膽玩色 既時髦又年輕化

2019-02-24 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



大膽玩色可說是米蘭時尚周第四天的關鍵詞，熟悉的Roberto Cavalli或針織名家Missoni都讓新的系列，採用了和過往截然不同的色調，既年輕又賦予品牌新的活力。

本來很狂野風格的Roberto Cavalli在現任創意總監Paul Surridge的手中收斂不少，但相較於上一季的系列，全新的秋冬服飾，能讓人感受到他正用自己方式找回品牌DNA。首先是動物紋回來了，不過並不是那麼直觀的豹紋、虎斑紋，而是以彩色印花的方式呈現，這種很抽像的設計有著野性魅力卻不是那麼張牙舞爪。帶有「危險訊號（或性感暗示）」的蟒蛇紋則是透過霓虹配色回歸，增加了未來感，設計師在過度與保守之間的份際，拿捏的剛剛好。尤其是一系列純色帶有百折設計的裙裝、洋裝，或是高飽和色彩的針織單品，穿插在動物紋之間，平衡地帶出時髦感。