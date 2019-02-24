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Roberto Cavalli、Missoni大膽玩色 既時髦又年輕化

2019-02-24 15:19聯合報 記者曾智緯╱即時報導

大膽玩色可說是米蘭時尚周第四天的關鍵詞，熟悉的Roberto Cavalli或針織名家Missoni都讓新的系列，採用了和過往截然不同的色調，既年輕又賦予品牌新的活力。

本來很狂野風格的Roberto Cavalli在現任創意總監Paul Surridge的手中收斂不少，但相較於上一季的系列，全新的秋冬服飾，能讓人感受到他正用自己方式找回品牌DNA。首先是動物紋回來了，不過並不是那麼直觀的豹紋、虎斑紋，而是以彩色印花的方式呈現，這種很抽像的設計有著野性魅力卻不是那麼張牙舞爪。帶有「危險訊號（或性感暗示）」的蟒蛇紋則是透過霓虹配色回歸，增加了未來感，設計師在過度與保守之間的份際，拿捏的剛剛好。尤其是一系列純色帶有百折設計的裙裝、洋裝，或是高飽和色彩的針織單品，穿插在動物紋之間，平衡地帶出時髦感。

Missoni在這季則獻上了滿滿長袍式或圍裹的服裝，看起來十分的愜意甚至是舒服。品牌藝術總監Angela Missoni從七〇年代的時尚獲得啟發，當時正好是龐克新浪潮樂風興起時期，代表的時尚偶像就是Grace Jones，以細長的剪裁為主，搭配連帽或是斗篷的設計，一時蔚為風潮。所以Missoni這一系列的如同罩袍般的針織色塊服飾，便是向當時的時代致敬。當然招牌的Ziz-Zag針織圖案還是以新的配色呈現，在秀上還提供了大量其他印花，包括馬賽克和波浪形，甚至是緹花材質的大衣，凸顯了這個65年歷史的家族品牌，正在改變的路上。

Missoni長袍式的色塊服裝，其靈感來自七〇年代的時尚，特色就是細長的剪裁。圖...
Missoni長袍式的色塊服裝，其靈感來自七〇年代的時尚，特色就是細長的剪裁。圖／美聯社
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由虎斑紋轉化而來的抽象圖案，印製於服裝上，有著野性魅力卻不是那麼張牙舞爪。圖／美...
由虎斑紋轉化而來的抽象圖案，印製於服裝上，有著野性魅力卻不是那麼張牙舞爪。圖／美聯社
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連帽的色塊拼接上衣，搭配圍裹式的大衣，看起來分量十足，卻很年輕化。圖／美聯社
連帽的色塊拼接上衣，搭配圍裹式的大衣，看起來分量十足，卻很年輕化。圖／美聯社
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Roberto Cavalli秋冬系列純色帶有百折設計的裙裝、洋裝，既實穿又不失...
Roberto Cavalli秋冬系列純色帶有百折設計的裙裝、洋裝，既實穿又不失流行性。圖／美聯社
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Roberto Cavalli這季動物紋回歸了，但不是那樣直觀的設計，而是經過轉...
Roberto Cavalli這季動物紋回歸了，但不是那樣直觀的設計，而是經過轉化的內斂。圖／美聯社
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Paul Surridge以高飽和色彩的針織單品，穿插在動物紋之間，平衡地帶出R...
Paul Surridge以高飽和色彩的針織單品，穿插在動物紋之間，平衡地帶出Roberto Cavalli的時髦感。圖／美聯社
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Missoni長袍式的色塊服裝，其靈感來自七〇年代的時尚，帶有迷幻感。圖／美聯社
Missoni長袍式的色塊服裝，其靈感來自七〇年代的時尚，帶有迷幻感。圖／美聯社
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Missoni招牌的Ziz-Zag針織圖案，以新配色出現於2019秋冬系列中。圖...
Missoni招牌的Ziz-Zag針織圖案，以新配色出現於2019秋冬系列中。圖／美聯社
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