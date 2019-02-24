米蘭時尚周／張震、娜歐蜜華茲捧場ARMANI合併大秀

2019-02-24 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



2019年秋冬系列是GIORGIO ARMANI首次合併男、女裝共同舉辦大秀，所以包括了張震、娜歐蜜華茲、「控制女」羅莎蒙派克等，常在紅毯上穿品牌禮服的明星，都紛紛到場力挺。

華麗、優雅同時又帶了些許的東方情調，一直都是GIORGIO ARMANI女裝系列的主要調性，但為了要融入男裝，設計師Giorgio Armani透過「藍色」來揉合彼此。這位84歲的設計師，也說「男性、女性的系列是同一視覺的互補表達，只是以藍色來結合彼此」。所以，Giorgio Armani先生特意選在家鄉的品牌博物館所在地Armani/Silos來呈現全新設計，現場氛圍也配合主題打上藍色調燈光，而這也是他首度選在該地舉辦時裝秀，藉由最新系列與博物館內的經典作品作為對比，對他或是米蘭來說別具意義。