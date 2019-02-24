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米蘭時尚周／張震、娜歐蜜華茲捧場ARMANI合併大秀

2019-02-24 14:28聯合報 記者曾智緯╱即時報導

2019年秋冬系列是GIORGIO ARMANI首次合併男、女裝共同舉辦大秀，所以包括了張震、娜歐蜜華茲、「控制女」羅莎蒙派克等，常在紅毯上穿品牌禮服的明星，都紛紛到場力挺。

華麗、優雅同時又帶了些許的東方情調，一直都是GIORGIO ARMANI女裝系列的主要調性，但為了要融入男裝，設計師Giorgio Armani透過「藍色」來揉合彼此。這位84歲的設計師，也說「男性、女性的系列是同一視覺的互補表達，只是以藍色來結合彼此」。所以，Giorgio Armani先生特意選在家鄉的品牌博物館所在地Armani/Silos來呈現全新設計，現場氛圍也配合主題打上藍色調燈光，而這也是他首度選在該地舉辦時裝秀，藉由最新系列與博物館內的經典作品作為對比，對他或是米蘭來說別具意義。

Armani先生在在夾克、外套、斗篷、晚禮服和連身裙上使用了大量的天鵝絨，部分女裝還裝飾複雜的珠飾或亮片，整體外觀看起來更閃閃發光。他讓女模身穿圓領短夾克，襯以不同深淺的藍色，內搭T恤或是絲質襯衫。下身若不是裙裝，則是搭上黑色縮口式剪裁的長褲，以及直筒線條的褲款。女性的西裝則帶有如同綁染般的藍色調印花，混搭黑色無肩上衣，藉以表現品牌的知性風格。 對於男性來說，午夜藍色訂制西裝充斥了整個伸展台，男模們在印花襯衫和條紋領帶上穿著雙排扣西裝外套或是外套、大衣和夾克，還有天鵝絨的單品及深色針織衫。

天鵝絨為底的短外套，裝飾了亮片刺繡等作工，讓外觀更為華麗。圖／美聯社
天鵝絨為底的短外套，裝飾了亮片刺繡等作工，讓外觀更為華麗。圖／美聯社
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張震成為GIORGIO ARMANI 2019秋冬大秀，唯一受邀的亞洲男星。圖／...
張震成為GIORGIO ARMANI 2019秋冬大秀，唯一受邀的亞洲男星。圖／摘自微博
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設計師在天鵝絨的材質上，做出如同綁染的印花，增添紋理變化。圖／美聯社
設計師在天鵝絨的材質上，做出如同綁染的印花，增添紋理變化。圖／美聯社
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黑色絲絨的禮服，點綴了藍色大型亮片，是本季GIORGIO ARMANI的重點之一...
黑色絲絨的禮服，點綴了藍色大型亮片，是本季GIORGIO ARMANI的重點之一。圖／美聯社
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藍色的緞面材質抓皺出結構感，搭配深藍色的天鵝絨長褲，表現優雅格調。圖／美聯社
藍色的緞面材質抓皺出結構感，搭配深藍色的天鵝絨長褲，表現優雅格調。圖／美聯社
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東方元素在GIORGIO ARMANI的系列中，一直都是不可或缺的經典概念。圖／...
東方元素在GIORGIO ARMANI的系列中，一直都是不可或缺的經典概念。圖／美聯社
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張震（左）、娜歐蜜華茲（右）一同力挺GIORGIO ARMANI 2019秋冬大...
張震（左）、娜歐蜜華茲（右）一同力挺GIORGIO ARMANI 2019秋冬大秀。圖／摘自微博
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Armani西裝
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