布局5G接軌國際 5G標準會議明在台舉辦

2019-02-24 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



被視為制定全球行動通訊標準的奧林匹亞大會3GPP會議在台科大召開。台科大與中華電信將明起至3月1日邀請3GPP標準制定組織的系統與服務第五工作小組來台舉辦標準制定會議，包含美國、歐洲中國大陸等各地業者與會。

第五代行動通訊網路「5G」是全球科技發展的關鍵技術，快速且低延遲的無線通訊利於發展大數據、人工智慧、物聯網服務，不論是工業 4.0、自駕車、智慧醫療、智慧程式、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等領域皆可應用，即時掌握5G部署和管理標準制訂將有助於台灣5G發展，與國際接軌。

5G多元應用服務的提供主要來自多項關鍵技術的發展，其中網路切片可將單一網路切割成多個獨立的虛擬網路，並加以客製化滿足特定需求；邊緣運算可提升物聯網處理資訊的效率，減少時間遞延與資料傳輸成本；而自我組織網路技術則可使基地台網路具有自主調校能力，提升網路運作效率。

台科大電子系教授鄭瑞光說明，此次3GPP會議主要針對5G技術部署和管理標準制訂、相關研究項目進行討論，提供國內產學研與國際級標準組織接軌。

台科大校長廖慶榮表示，全球5G行動通訊技術競賽如火如荼開展，需要更多產學界的能量投入，台科大除了與中華電信促成3GPP會議移師台北召開，讓大家了解5G部署和管理相關標準發展趨勢，並選送學生前往法國EURECOM實習，跨國培育5G技術人才。

曾赴EURECOM實習並且參與觀摩此次會議的台科大電子所碩二何忠穎表示，前往EURECOM實習不僅實際參與5G研究工作，也和世界各國的工程師與學者交流，對於學習新的技術能力、寫程式、閱讀通訊協定規格、英語溝通能力都有非常大的幫助，可培養參加國際標準會議能力。