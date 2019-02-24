台女獲國際遊艇設計獎 大學作業被用來教訓偷懶學弟妹

2019-02-24 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大系統及船舶機電工程系校友劉奕涵，參加Boat International國際遊艇設計競賽，一舉奪下The Young Designer of the Year Award 2019（2019年遊艇設計新秀獎），是台灣首位在國際遊艇界獲得重要大獎者，當年大學部導師及碩士論文指導教授方銘川與有榮焉，談到劉奕涵有著滿滿的驕傲，「奕涵，有天分，但更重要的是她很認真，積極主動學習，我早就看好她！」

大學、碩士均就讀成大系統及船舶機電工程系的劉奕涵，愛海、喜歡船，臉書上有許多船與大海的圖片，更不乏她登遊艇出航、比賽的照片。2016年取得碩士學位後先後到義大利、英國攻讀遊艇設計與室內設計。摘下國際遊艇界重要大獎，劉奕涵興奮地說，這是很大的肯定與鼓勵，要感謝成大為她奠下的紮實基礎。

劉奕涵表示，成大是台灣少數具備完整領域課程的綜合型大學，學生可以依照興趣及未來目標與需求修習。在大學期間除了系統及船舶機電工程系的必選修課外，她也到會計系修習統計學，到工設系了解設計概論及手繪技巧，「這些知識與技巧看似和遊艇設計並無直接關聯，但在分析問題、執行專案和判斷決策時或多或少帶來幫助，讓我用更理性的角度切入問題並採取更成熟的方法表現設計。」

分別在大一、大二、大四教過劉奕涵工程圖學、熱力學以及船舶設計基礎的成大系統及船舶機電工程系教授陳政宏說，奕涵自我期許很高，課業向來名列前茅，大四船舶設計基礎的表現更是令老師驚艷。「當年她那一組交的作業，水準遠遠超越要求，繪圖上用了不少額外的工具與技巧，船舶配置亦有巧思，看得出很多都是主動學習來的。此外，還虛擬公司名稱、設計LOGO，在在展現要做到最好的企圖心。那份作業程度幾乎到達業界要求，目前為止仍無學弟妹可超越。」這份報告至今他仍留著，每當有學生哀嚎作業太難，只要出示，就引來一陣驚嘆與佩服。

方銘川表示，奕涵很早就確定要朝「遊艇設計」發展，注重課業外，大學期間也擔任成大帆船社副社長，為社團拓展許多活動及社務，也出航遊玩、參加帆船比賽，累積航海經驗並深化對遊艇的認識與體會。取得成大碩士後，跳脫舒適圈赴國外進修，為了目標勇往直前。「她不斷為人生發展添加養分，得獎是無數努力和準備的成果。」